حل مشکلات محیط زیست در آبیک در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور روز دوشنبه در دیدار رئیس اداره محیط زیست شهرستان آبیک اظهار کرد: جایگاه زیست محیطی شهر آبیک بسیار حساس است و همه باید در حفاظت از محیط زیست در حوزه های مختلف تلاش کنیم.



وی بیان کرد: برای حل مشکلات محیط زیست در حوزه آب و هوا و ریزگردها حساس هستیم و برای همکاری با همه نهادهای مردمی و اداره محیط زیست آمادگی کامل داریم.



در ادامه محمد ایران نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زیست محیطی شهرستان آبیک در خصوص چالش های پیش روی محیط زیست این شهرستان مسائلی را مطرح کرد.



ایران نژاد ضمن تشریح چالش ها و حساسیت مسایل زیست محیطی عزم جدی مدیران شهری را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و رفع معضلات محیط زیستی خواستار شد.



وی بیان کرد: عمده ترین معضلات زیست محیطی آبیک ریزگردهای دشت الله آباد، معضلات ناشی از فعالیت های معدنی در شمال شهر آبیک و همچنین فعالیت معادن مربوط به کارخانه سیمان آبیک، گاوداری های بزرگ صنعتی، پسماندهای شهری و روستایی و پساب های شهری و معضل ناشی از آبیاری مزارع با پساب های شهری در جنوب شهر آبیک است.



ایران نژاد تصریح کرد: محیط زیست بطور مستمر بر نحوه فعالیت سیستم تصفیه خانه شهرک صنعتی کاسپین نظارت دارد و چنانچه پس از نمونه برداری و آنالیز خروجی پساب در پارامترهای موردنظر بیشتر از حد مجاز استانداردهای زیست محیطی باشد بلافاصله در راستای وظایف حاکمیتی و قانونی و با استناد به قوانین و مقررات حفاظت و به سازی محیط زیست مراتب به مدیران مربوطه اخطار داده می شود تا در اسرع وقت نسبت به بهینه سازی سیستم تصفیه خانه اقدام شود.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک گفت: در مسایل زیست محیطی که با سلامت مردم و حفظ حقوق شهروندی ارتباط دارد هیچگونه مسامحه ای صورت نمی گیرد و بر اساس قانون رفتار می کنیم.