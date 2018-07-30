تماس تلفنی هنیه با وزیر خارجه قطر با محوریت تحولات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و محمد بن عبد الرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در جریان یک گفتگوی تلفنی آخرین تحولات مساله فلسطین و طرح‌های مختلف برای لغو محاصره غزه را مورد بررسی قرار دادند.

طرفین همچنین پروژه‌های در حال اجرا برای کاهش درد و رنج ساکنان غزه و تلاش‌های صورت گرفته برای آرام‌سازی اوضاع در غزه میان گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی را هم مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

هنیه در این تماس تلفنی از وزیر خارجه قطر به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه دوحه در زمینه حمایت از ملت فلسطین و کاهش درد و رنج ساکنان غزه و نیز تحرکات قطر برای برقراری آرامش در غزه و جلوگیری از وقوع جنگ جدید در این منطقه تشکر و قدردانی کرد.