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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۴

تماس تلفنی هنیه با وزیر خارجه قطر با محوریت تحولات فلسطین

تماس تلفنی هنیه با وزیر خارجه قطر با محوریت تحولات فلسطین

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس طی تماس تلفنی با وزیر خارجه قطر، به بررسی آخرین تحولات اراضی اشغالی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و محمد بن عبد الرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در جریان یک گفتگوی تلفنی آخرین تحولات مساله فلسطین و طرح‌های مختلف برای لغو محاصره غزه را مورد بررسی قرار دادند.

طرفین همچنین پروژه‌های در حال اجرا برای کاهش درد و رنج ساکنان غزه و تلاش‌های صورت گرفته برای آرام‌سازی اوضاع در غزه میان گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی را هم مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

هنیه در این تماس تلفنی از وزیر خارجه قطر به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه دوحه در زمینه حمایت از ملت فلسطین و کاهش درد و رنج ساکنان غزه و نیز تحرکات قطر برای برقراری آرامش در غزه و جلوگیری از وقوع جنگ جدید در این منطقه تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 4360688

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