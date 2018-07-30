مجید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادسازی یک بهله سارگپه به طبیعت رزن خبر داد و افزود: این پرنده در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر نگهداری و فروش یک بهله سارگپه شکاری در یکی از روستاهای بخش سردرود در شهرستان رزن کشف و ضبط و در زیستگاه طبیعی آزاد شد.

اسکندری ادامه داد: پس از کشف پرنده شکاری در منزل فرد متخلف، وی به دستگاه قضایی معرفی گردید.

وی عنوان کرد: خرید و فروش، عرضه‌ و نگهداری‌ و حمل‌ و صدور تمام جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ و کشته‌ و اجزاء آنها بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ ممنوع‌ است‌ و مجازات قانونی در پی دارد.

اسکندری با قدردانی از مردم برای گزارش تخلفات زیست محیطی اظهار کرد: حفاظت از طبیعت و محیط زیست، به عهده تمام اقشار مردم و ارگان ها و نهادها است.