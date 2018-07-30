ایلام جزو استان های آخر کشور از نظر میزان طلاق و اعتیاد است

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای جلوگیری از کاهش آسیب های اجتماعی در استان ایلام برنامه های مختلفی دیده شده است.
وی گفت: هم اکنون استان ایلام کمترین آمار طلاق را در کشور داراست و در زمینه اعتیاد در رتبه ۲۶ کشوری قرار دارد.
نوذری با اشاره به اینکه البته در زمینه اعتیاد باید کارهای بیشتری در استان صورت بگیرد، گفت: آمار خودکشی در استان طی سال های اخیر نیز کاهش یافته است.
معاون استانداری ایلام عنوان کرد: توانمندسازی اقشار مختلف مردم با آموزش های لازم به منظور کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است.
وی استفاده از نظرات و دیدگاه های جامعه دانشگاهی استان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی را مهم ارزیابی کرد.
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