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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۲

معاون استانداری ایلام:

ایلام جزو استان های آخر کشور از نظر میزان طلاق و اعتیاد است

ایلام جزو استان های آخر کشور از نظر میزان طلاق و اعتیاد است

ایلام-معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام گفت: ایلام جزو استان های آخر کشور از نظر میزان طلاق و اعتیاد است.

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای جلوگیری از کاهش آسیب های اجتماعی در استان ایلام برنامه های مختلفی دیده شده است.

وی گفت: هم اکنون استان ایلام کمترین آمار طلاق را در کشور داراست و در زمینه اعتیاد در رتبه ۲۶ کشوری قرار  دارد.

نوذری با اشاره به اینکه البته در زمینه اعتیاد باید کارهای بیشتری در استان صورت بگیرد، گفت: آمار خودکشی در استان طی سال های اخیر نیز کاهش یافته است.

معاون استانداری ایلام عنوان کرد: توانمندسازی اقشار مختلف مردم  با آموزش های لازم به منظور کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است.

وی استفاده از نظرات و دیدگاه های جامعه  دانشگاهی استان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی را مهم ارزیابی کرد.

کد مطلب 4360707

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