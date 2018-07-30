هشدار استاندار به مسئولان پروازی/ موازی کاری آفت مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز با انتقاد از مدیرانی که در محل خدمت خود اقامت ندارند، اظهار کرد: این که گاهی دیده و شنیده می شود که برخی مدیران در محل خدمت خود سکونت ندارند و تردد می کنند، باعث می شود از مشکلات و شرایط مردم منطقه آگاه نباشند و نیز نوعی توهین به مردم آن مناطق قلمداد می شود.

خباز افزود: مسئولان باید در خوشی ها و سختی های مردم منطقه ای که در آن جا خدمت می کنند، شریک باشند و بنده رفت و آمد کارکنان دولت به مناطق خدمتی آنان مخصوصا مدیران را سم مهلک می دانم.

وی تصریح کرد: وزارت کشور تاکید دارد فرمانداران و بخشداران نیز حتما بیتوته داشته باشند و در غیر این حالت باید کسانی بیایند که بتوانند خانواده شان را به این مناطق بیاورند و در کنار مردم زندگی و با آن ها در ارتباط نزدیک باشند.

وی همچنین با بیان این که خود را به انجام تمام قول های همتای قبلی خود متعهد می داند، موازی کاری را آفت مدیریت دانست و گفت: قابلیت های خراسان شمالی در بخش های صنعت، کشاورزی و گردشگری در اوج است و البته کشاورزی ما باید مدرنیزه و با صنایع تبدیلی همراه شود و هر شهرستان نیز با ایجاد یک تعاونی فراگیر، به رونق اقتصاد منطقه کمک کند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به محدودیت های دولت برای سرمایه گذاری و ایجاد صنایع مختلف، خواهان آن شد که مردم و بخش خصوصی ترغیب شوند تا از تسهیلات فراوان و کم بهره برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال بهره گیرند.

خباز از اعضای شورای اسلامی استان به عنوان عصاره فضائل مردم خراسان شمالی یاد کرد و گفت: قانون شوراها در مجلس اول مصوب شد اما به دلایلی اجرا نشد و در مجالس بعدی نیز از اختیارات این نهاد کاسته شد اما به هر حال در دولت اصلاحات اجرایی شد اما این قانون به اصلاحات نیاز دارد چون اختیارات کمی برای شوراها درنظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: مدیریت شهری در بیشتر کشورها مدیریت یکپارچه، قوی و با اختیارات کامل است و در کشور ما هم باید قوانین به نفع افزایش اختیارات شوراهای اسلامی تغییر کند.

خباز گفت: هر جایی که دولت تصدی گری را به عهده بگیرد، از انجام امور و وظایف اصلی خود باز می ماند بنابراین دولت ها باید امور تصدی گری را واگذار کنند و خود به نظارت بپردازند.