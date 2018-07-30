حساب شهرداری انزلی مسدود شد/لزوم بررسی وضعیت کارخانه کمپوست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدی فرد شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرانزلی از مسدود شدن حساب شهرداری این شهر خبرداد و اظهار کرد : در حال حاضر یکی از طلبکاران سال های گذشته حساب های شهرداری را مسدود کرده است.

رئیس شورای شهر انزلی با اشاره به پرداخت بدهی ۶ میلیارد تومانی پیمانکار آسفالت، افزود: درصورت نبود این بدهی می توانستیم این مبلغ را صرف پروژه های عمرانی و پرداخت حقوق پرسنل کنیم.

وی همچنین به نزدیک بودن روز خبرنگار نیز اشاره کرد و گفت: خبرنگارانی که دلسوزانه و منصفانه در کنار اعضای شورای شهر انزلی بوده و انتقاد کرده و با انتقال مشکلات مردم به شورا در حل آنها کمک کردند.

احمدی فرد با بیان اینکه ترافیک یکی از مشکلاتی است که به دلیل وجود ادارات بسیار در مرکز شهر با آن مواجه هستیم، تصریح کرد: یکی از پیشنهادات شورا برای حل این مشکل احداث پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر است.

وی به مکاتبه شورای اسلامی شهر انزلی با فرماندار درباره برخورداری شهروندان از تخفیفات ویژه اداره برق براساس تعرفه مناطق گرمسیری کشور خبرداد.

رئیس شورای شهر انزلی همچنین به ساماندهی پارکینگ ها سطح شهر اشاره کرد و ادامه داد: باید سیاستگذاری ها به گونه ای باشد که کاسبان و کارکنان ادارات و دستگاه های اجرایی از پارک طولانی مدت خودروهای خود در معابر اصلی خودداری کنند.

راه اندازی تصفیه خانه کارخانه کمپوست تا پایان سال جاری

شهردار انزلی در ادامه این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه لوله گذاری مسیر انتقال شیرابه به تصفیه خانه، اظهارکرد: در تلاش هستیم تا این تصفیه خانه تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده این درحالی است که باید پیش از ساخت کارخانه کمپوست، تصفیه خانه آن راه اندازی می شد.

پورقربان با بیان اینکه بخش مهمی از ساماندهی بازار هفتگی انزلی انجام ضده است، افزود: مسیرهای بسته بازگشایی شده است.

وی تاکید کرد: انتظار می رود اعضای شورا و سایر مسولان با شهرداریهمکاری و تعامل لازم را برای جذب سرمایه گذار داشته باشند.

شهردار انزلی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دفع زباله ها و شیرابه ها معضلات زیست محیطی به دنبال دارد می توانیم با دفن زباله به روش صحیح و همچنین مدیریت حجم طباله های تولیدی را کاهش دهیم.