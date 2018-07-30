بهناز کاملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شعار امسال روز جهانی تغذیه با شیر مادر، "تغذیه با شیر زیربنای زندگی سالم است" که یک راه حل جهانی برای فراهم کردن فرصتهای برابر و شروع زندگی عادلانه برای همه است.

وی با اشاره به اینکه این شیوه زندگی سلامت و رفاه و بقا زنان و کودکان را ارتقا می دهد، افزود: شیر مادر برای تامین نیازهای تغذیه ای و ایمونولوژیکی کودک و ارتقا دهنده پیوند عاطفی مادر و کودک بدون توجه به موقعیت است.

کاملی خاطر نشان کرد: با این حال فقط ۴۰ درصد شیرخواران تا شش ماهگی انحصارا از شیر مادر تغذیه و ۴۵ درصد تا دو سالگی در کنار مکمل های غذایی از شیر مادر نیز استفاده می کنند بر همین مبنا باید تا سال ۲۰۲۵ این میزان حداقل به ۵۰ درصد برسد.

مسئول برنامه سلامت نوزادان و کودکان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هدف از این امر را ترویج تغذیه با شیر مادر دانست و افزود: شروع تغذیه با شیر مادر در یک ساعت اول تولد، تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی و ادامه شیر مادر تا ۲۴ ماهگی همراه با عرضه غذاهای کمکی و سالم اهمیت دارد.

کاملی با بیان اینکه افزایش تغذیه مطلوب با شیر مادر از مرگ ۸۲۳ هزار کودک و ۲۰ هزار مادر در سال پیشگیری می کند گفت: مجمع جهانی بهداشت مبنا را بر این گذاشته تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۵۰ درصد به تغذیه انحصاری با شیر مادر دست یابیم.

وی افزود: تحقق این هدف منجر به پیشرفتهایی می شود که بتوانیم از انواع سو تغذیه پیشگیری و با توجه به بحران های پیش آمده امنیت غذایی را تامین و چرخه فقر را بشکنیم همچنین تغذیه با شیر مادر به پیشگیری از انواع سو تغذیه کمک و به مردم برای خروج از چرخه فقر و گرسنگی کمک می کند پس زیربنا و اساس زندگی است.

مسئول برنامه سلامت نوزادان وکودکان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اینکه تغذیه با شیر مادر امری حیاتی برای جامعه ای پایدار است گفت: اثرات مثبت بلندمدت تغذیه با شیر مادر بر روی سلامت مادر و کودک اثرگذار است که در مادران سبب فاصله گذاری بین تولدها و کاهش خطر ابتلا به سرطان های سینه و تخمدان و کاهش فشار خون و در کودکان از ابتلا به بیماری های عفونی و بروز و شدت اسهال که عاملی شایع در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال است و نیز کاهش عفونت تنفسی و گوش میانی و پوسیدگی دندان و نیز از ناهنجاری فک جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه شیرمادر باعث افزایش ضریب هوشی می شود افزود: تغذیه مطلوب شیرخواران و خردسالان برای تامین سلامتی مادام العمر زنان حیاتی است و در سلامتی و رفاه و تندرستی زنان و کودکان موثر است.

کاملی گفت: کودکانی که غیر از شیر مادر تغذیه می کنند ضریب هوشی کمتری دارند و ممکن است در زندگی درآمد کمتری داشته باشند و این چرخه اقتصادی روبه نزول می رود همچنین نیاز بیشتر به مراقبتهای بهداشتی با افزایش هزینه های درمانی ارتباط دارد.

مسئول برنامه سلامت نوزادان وکودکان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: شیر مادر غذایی طبیعی و تجدید پذیر است و عرضه آن بدون آلودگی و تولید زباله است که سلامت اکوسیستم و طبیعت را حفظ می کند.

کاملی خاطرنشان کرد: تغذیه با شیر مادر خطر ابتلا به چاقی را نسبت به شیرخشک ۱۰ درصد کاهش می دهد و چون در جامعه ما بیماری های غیرواگیر مثل فشار خون و سرطان در حال شیوع است از طریق تغذیه با شیر مادر احتمال کاهش ابتلا به این بیماری ها وجود دارد.

وی افزود: تغذیه با شیر مادر از بهترین سرمایه‌گذاری ها است که به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری ۳۵ دلار بازدهی اقتصادی ایجاد می شود که در نتیجه به توسعه پایدار منتج می شود