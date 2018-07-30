مراجعه ۵۴۵ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی تهران، در سه ماه نخست سالجاری، ۵۴۵ نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی ۵۴۸ مورد اعلام شده بود، نیم درصد کاهش یافته است. در خرداد ماه ۱۷۰ مورد جهت دریافت مجوزسقط درمانی به این اداره کل مراجعه کرده اند که در مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است.

بنابر این گزارش، شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می شود. شرایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و شرایط مربوط به آن شامل: وجود یک بیماری جدی در مادر در مورد مشکلات و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر و یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاریهای موجب حرج مادر، رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از ۱۹ هفته براساس سونوگرافی سریال معتبر و تشخیص حرج مادر توسط ۳ متخصص مربوطه و به تایید پزشکی قانونی است.