  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۴

از سوی بانک مرکزی؛

قیمت دلار و پوند افزایش یافت/نرخ یورو روند کاهشی را سپری کرد

قیمت دلار و پوند افزایش یافت/نرخ یورو روند کاهشی را سپری کرد

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۸ ارز از جمله دلار و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی دیگر مانند یورو کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه هشتم مردادماه) با ۲۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۴ هزار و ۵۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۱۹ ریال افزایش نسبت به روز یکشنبه ۵۷ هزار و ۷۱۱ ریال و هر یورو نیز با ۲۰ ریال اُفت در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۳۲۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر این اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۲۶۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۸۲ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۷۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۹۱ ریال، روپیه هند ۶۴۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۹۹۴ ریال، دینار کویت ۱۴۵ هزار و ۳۶۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۱۸۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۴۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۶۱۳ ریال، ریال عمان ۱۱۴ هزار و ۵۵۹ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۶۸۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۳۵ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۶۲ ریال، روبل روسیه ۷۰۱ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۱۰۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۹۴ ریال، لیر سوریه ۸۶ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۵۴۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۷۴۷ ریال، دینار بحرین ۱۱۷ هزار و ۱۵۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۳۲۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۶۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۸۵۷ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۶۰ ریال، دینار لیبی ۳۲ هزار و ۴۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۴۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱هزار و ۸۴۶ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۸۳۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۴۰۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۷۱۸ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۲ هزار و ۱۶۴ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۸۹۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۷۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۴۱۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

کد مطلب 4360752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها