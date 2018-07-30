به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدشهابالدین حسینی امروز در جلسه ساماندهی هیئات مذهبی که دربیت نماینده ولی فقیه در استان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: دشمن با مباحثی در قالب تشیع لندنی و موضوعاتی در حوزه وهابیت کارش را شروع کرده و قصد دارد در ایام محرم و مخصوصا چهلمین سالگشت انقلاب اسلامی هجمههایی وارد کند.
وی ادامه داد: در همین راستا ما قصد داریم آسیبهای این حوزهها رصد کنیم و به صورت برنامهریزیشده و مستمر جلسات بصیرتافزایی برگزار کنیم و محتواسازی انجام بدهیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در خصوص ماه محرم آسیبهای زیادی وجود دارد، گفت: اگر بتوانیم برای ۱۰ آسیب مهم و حساس برنامهریزی کنیم و به صورت تخصصی چه در صدا و سیما و چه در فضای مجازی وارد شویم، میتوانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی همچنین درخصوص هیئات مذهبی عنوان کرد: کارگاههایی برای شاهحسینگویان و خواهران مبلغ و در نظر گرفتهایم و در نظر داریم همایشهایی صورت کارگاهی و منطقه ای برگزار کنیم که خروجیهای مفیدی داشته باشند و تاجایی که میتوانیم جلوی بروز آسیبها را بگیریم.
وی در ادامه برنامههای ویژه برای ماه محرم را تشریح کرد و گفت: چاپ کتابی در حوزه اشعار آیینی، تجدیدنظر در مجوزهای هیئات مذهبی، محتواسازی در شورای ماه محرم صدا و سیما و برگزاری همایش منطقه شمالغرب پیرغلامان در تبریز که به همت شورای هیئات مذهبی تبریز، از برنامههای ما برای ماه محرم به شمار میآیند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همچنین خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، این است که حرکتی انجام دهیم تا بحث عزاداریهای ماه محرم قبل از عید غدیر برگزار نشود تا این عید مذهبی را هم گرامی بداریم.
نظر شما