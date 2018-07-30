فراهم سازی زمینه اشتغال حوزه صنفی ۲۰۰هزار شغل درمرکزی ایجادمی کند

جمشید زند در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سه ماه اول سال جاری، یک هزار و ۸۲۶ فقره پروانه صنفی در استان مرکزی صادر شده که بیشترین آن به میزان یک هزار و ۲۹۵ فقره مربوط به شهرستان اراک و کمترین به میزان ۲۰ فقره مربوط به شهرستان آشتیان است.

وی با اشاره به اینکه اصناف در روند توسعه کشور نقش دارند و نیاز است که مطالبات این حوزه به صورت موثر دیده شود، افزود: حوزه اصناف استان مرکزی می تواند تا ۲۰۰ هزار اشتغالزایی داشته باشد که باید از این ظرفیت به شکل بهینه بهره برد، بنابراین می طلبد حلقه مدیریتی در سطح کلان و استان نگاه ویژه به اصناف داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی عنوان کرد: با توجه به اینکه اصناف بیش از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می کنند، نیاز است که بیش از گذشته به نقش اصناف در اقتصاد توجه شود و حمایت های لازم از این فعالان اقتصادی صورت گیرد.

زند تصریح کرد: طی سه ماهه اول سال جاری ۱۰ هزار و ۹۸۸ مورد بازرسی از واحدهای خرده فروش صنفی در استان مرکزی انجام شده که از این میزان دو هزار و ۴۸۵ مورد مربوط به اراک بوده است. همچنین طی این مدت ۲۶ فقره پروانه صنفی ابطال شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت یک هزار و ۱۲۸ مورد اخطاریه برای اصناف متخلف صادر شده که بیشترین اخطار به میزان ۴۷۶ مورد مربوط به اراک و کمترین اخطار برای اصناف کمیجان ثبت شده است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی اظهار داشت: همچنین طی سه ماه اول سال جاری ۴۱۷ مورد گزارشات مردمی در مورد اصناف ثبت شده که از این رقم ۲۱۱ مورد به عدم تشکیل پرونده به دلیل رضایت شاکی ختم شده و ۲۰۶فقره نیز منجر به تشکیل پرونده شده که از ۴۱۷ مورد گزارشات مردمی ۱۷۲ مورد مربوط به اراک است. همچنین طی این مدت ۳۵۴ واحد صنفی پلمپ و ۳۱۴ واحد صنفی هم فک پلمپ شده است.

زند، انعطاف پذیری بالا، نیاز به سرمایه کمتر و کارایی بالاتر سرمایه، خلاقیت و نوآوری بیشتر و ارزان تر، اشتغالزایی بیشتر، نسبت بالای ارزش افزوده در مقایسه با سرمایه به کار گرفته شده و... را بخشی از مزیت های اصناف در مقایسه با صنعت برشمرد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی افزود: اصناف به لحاظ دارا بودن پایگاه اجتماعی و فرهنگی در میان اقشار جامعه می توانند به عنوان بازویی اجرای دولت در اقتصاد کلان نقش آفرینی کنند و بایستی زمینه این مهم بیش از پیش فراهم شود.