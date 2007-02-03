وجود مشکلات فراوان در راه ارائه گزارش تخلفات آزمون دستیاری / بررسی تخلفات قضایی پرونده آزمون دستیاری توسط هیئت رئیسه مجلس / اخراج 21 متهم آزمون دستیاری از دانشگاه ها

دکتر علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارش کمیته تحقیق و تفحص از تخلفات آزمون دستیاری سال 82در آذرماه سال 84 به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کمیسیون درباره این موضوع، صحبت هایی نیز با دادستان تهران و بازپرس اولیه این پرونده و ضابطین آن انجام شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه پس از گذشت یک سال و یک ماه از زمان رسیدگی به این مسئله در کمیسیون آموزش و ارسال جوابیه کتبی از سوی دادستان تهران به کمیسیون و پاسخ بازپرس اولیه و ضابطین پرونده، کمیسیون بدون ورود به ماهیت گزارش بر تصمیم قبلی مبنی بر عدم رسیدگی به تخلفات قضایی تأکید کرد.

زاکانی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: کمیسیون تصمیم نهایی خود را نسبت به ارائه گزارش تنها در بخش تقلب در آموزش پزشکی گرفت و به طبع تنها بخش تخلفات آموزشی در آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود و تخلفات در بخش قضایی از طریق هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون اصل نود دنبال خواهد شد.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری در خصوص متهمین پرونده تخلفات آزمون دستیاری سال 82 اظهار داشت: 41 پرونده از دادسرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعکس شد و طبق قانون در وزارت بهداشت، حکم بدوی و نهایی آنها توسط مجموعه های مسئول صادر شد و طبق آخرین اخبار حدود 21 نفر از متهمان این پرونده ها از دانشگاه ها اخراج شده اند و پرونده های سایر متهمان نیز در دست پیگیری است.

وی گفت: سایر پرونده ها نیز در دست بررسی است تا بتوان احقاق حق کرد و کار ویژه مجلس در این زمینه را نتیجه رساند.

زاکانی تاکید کرد: در مسیر این پرونده مشکلات فراوانی وجود داشت و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک آن بخشی از گزارش که در کمیسیون آموزش به تصویب رسیده، در صحن علنی ارائه شود.

لازم به ذکر است، آزمون دستیاری پزشکی بالینی در سال 82 با تخلفات گسترده ای از جمله لو رفتن سئوالات و خرید و فروش آن همراه بوده است.