۱۷ نفر از غرق شدن در دریای مازندران نجات یافتند

نقی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان روز یکشنبه ۱۷ نفر از غرق شدن در دریا توسط ناجیان، نجات یافتند اظهار داشت: از این تعداد هفت نفر در بابلسر شامل پنج مرد و دو زن بوده است.

وی افزود: همچنین در محمودآباد نیز هشت نفر مرد و در چالوس دو نفر زن از غرق شدن در دریا نجات یافتند و در سایر شهرها مشکلی گزارش نشده است.

وی با اشاره به اجرای طرح پایش سواحل شرق مازندران با حضور نمایندگان استانداری و هلال احمر ادامه داد: ۴۰ ناجی غریق در نوار ۱۳ کیلومتری مناطق آزاد احل شهرستان ساری مشغول فعالیت هستند.

کریمیان شمار ناجیان غریق در ۳۷۶ منطقه ممنوعه شنا را ۹۳۰ نفر اعلام کرد.

دریای مازندران از اول خردادماه تاکنون ۲۱ غریق داشته است.