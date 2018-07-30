رحیم شهریاری نیمه شهریور در تهران کنسرت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم شهریاری خواننده موسیقی پاپ آذربایجانی نیمه شهریورماه سال ۹۷ تازه ترین کنسرت خود را در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می کند. وی این بار با بخشی ویژه شامل اجرای حرکات آیینی منطقه آذربایجان آثار خود را به مخاطبان ارایه می دهد.

وی که این روزها در حال برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف آمریکا و کانادا است، درباره کنسرت در ایران و اجرای مجدد برنامه در برج میلاد توضیح داد: اجرا در ایران همیشه برایم لذت بخش است. هر بار که در ایران روی صحنه می‌روم، حس و انرژی‌ای را در خود می‌بینم که انگار بار اول است و با همان شور و هیجان می‌خوانم و واقعا حالم خوب است.

این خواننده درباره فعالیت‌های جدید خود نیز گفت: آثاری را تهیه و تولید کرده‌ایم و به مرور آنها را منتشر خواهیم کرد که از آن جمله می‌توان به تهیه موزیک ویدیوها و قطعات جدید اشاره کرد که به زودی در اختیار دوستداران موسیقی آدربایجانی قرار خواهد گرفت.

کنسرت رحیم شهریاری به همت موسسه «کامیاب بهاران» به تهیه کنندگی علی حق‌شناس برگزار می شود.