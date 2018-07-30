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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

در مجاورت معبد مهر مراغه انجام شد؛

کشف و ضبط سنگ صندوقچه‌ای شکل حین حفاری غیر مجاز

کشف و ضبط سنگ صندوقچه‌ای شکل حین حفاری غیر مجاز

تبریز- فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از کشف سنگ صندوقچه ای شکل حین حفاری غیر مجاز در روستای ورجوی از توابع شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محبوب ساسانی صبح امروز دوشنبه ضمن اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: در پی دریافت گزارش مردمی و اطلاعات واصله مبنی بر حفاری غیر مجاز در منزل مسکونی در مجاورت معبر مهر واقع در روستای ورجوی از توابع شهرستان مراغه به قصد کشف اموال تاریخی- فرهنگی پیگیری موضوع با هماهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه، اداره آگاهی و مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی، تحقیقات میدانی و شناسایی محل، ضمن اشرافیت کامل به محل با تمهیدات لازم، به استناد دستور مقام قضایی و رعایت موازین شرعی و قانونی طی بازدید از منزل شخصی به همراه عوامل انتظامی، در قسمتی از حیاط حفاری در ابعاد ۵/۲ * ۳ مشاهده گردید که در پی آن یک قطعه سنگ صندوقچه ای شکل دارای تزئینات کشف شده بود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه عامل دستگیر شده مالک مجاور اثر بوده است، ادامه داد: پیش از این در این خصوص به کلیه مالکین مجاور اثر آموزش و توضیحات لازم با یادآوری ملاحظات قانونی توسط اداره میراث فرهنگی مراغه و پایگاه حفاظتی این یگان مستقر در شهرستان ارائه شده بود، با این حال مالک مجاور اثر با بی اعتنایی، با اقدام غیر قانونی قصد کشف اموال تاریخی و فرهنگی را داشت که با همکاری دوستداران میراث فرهنگی از اجرای هدف خود بازماند.

کد مطلب 4360782

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