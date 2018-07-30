به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محبوب ساسانی صبح امروز دوشنبه ضمن اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: در پی دریافت گزارش مردمی و اطلاعات واصله مبنی بر حفاری غیر مجاز در منزل مسکونی در مجاورت معبر مهر واقع در روستای ورجوی از توابع شهرستان مراغه به قصد کشف اموال تاریخی- فرهنگی پیگیری موضوع با هماهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه، اداره آگاهی و مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی، تحقیقات میدانی و شناسایی محل، ضمن اشرافیت کامل به محل با تمهیدات لازم، به استناد دستور مقام قضایی و رعایت موازین شرعی و قانونی طی بازدید از منزل شخصی به همراه عوامل انتظامی، در قسمتی از حیاط حفاری در ابعاد ۵/۲ * ۳ مشاهده گردید که در پی آن یک قطعه سنگ صندوقچه ای شکل دارای تزئینات کشف شده بود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه عامل دستگیر شده مالک مجاور اثر بوده است، ادامه داد: پیش از این در این خصوص به کلیه مالکین مجاور اثر آموزش و توضیحات لازم با یادآوری ملاحظات قانونی توسط اداره میراث فرهنگی مراغه و پایگاه حفاظتی این یگان مستقر در شهرستان ارائه شده بود، با این حال مالک مجاور اثر با بی اعتنایی، با اقدام غیر قانونی قصد کشف اموال تاریخی و فرهنگی را داشت که با همکاری دوستداران میراث فرهنگی از اجرای هدف خود بازماند.