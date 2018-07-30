افزایش ۹۲ درصدی درآمد عمومی گمرک آستارا

رسول امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۲۵۴ هزار تُن کالای غیرنفتی به ارزش ۱۱۵میلیون دلار در چهار ماه نخست سال جاری از گمرک آستارا به خارج از کشور صادر و ۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیون دلار وارد شده است.

وی افزود: بیشتر این کالاها محصولات کشاورزی، شیمیایی، معدنی و فلزی، مواد غذایی، پلاستیکی، سیمان، گچ، شوینده، پارچه، صنایع دستی، فرش و موکت، پوشاک، کیف و کفش بوده که به کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه صادر شده است.

وی گفت: صادرات کالای غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزن ۱۵۴ درصد و از لحاظ ارزش اقتصادی ۱۱۸ درصد افزایش یافته است.

امیدی میزان ترانزیت و حمل و نقل خارجی ورودی را در مدت یاد شده، ۲۴ هزار تُن کالا به ارزش ۸۰ میلیون دلار عنوان و خاطرنشان کرد: بیشتر کالاهای وارداتی شامل لوازم چوبی، فرآورده های نفتی، پنبه، الیاف مصنوعی، شمش آهن، مس، پشم شیشه و ورق آهن بوده که از کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان و اوکراین به ترکیه، عراق و امارت متحده عربی حمل شده است.

وی ادامه داد: میزان حمل و نقل خارجی خروجی در چهار ماه گذشته نیز ۹۳ هزار تُن کالا شامل لوازم برقی، خودروی سواری، مبل، ماشین آلات، لوازم بهداشتی، مصالح ساختمانی، ظروف شیشه ای، پوشاک، مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی به ارزش ۴۳۶ میلیون دلار بوده و از گمرک آستارا به جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان و اوکراین حمل شده است.

مدیرکل گمرک آستارا یادآورشد: در مدت یاد شده ۴۱ تُن کالا به ارزش ۴۳ هزار دلار در قالب تجارت چمدانی از گمرک آستارا به خارج از کشور و اغلب به جمهوری آذربایجان صادر شد و بیشتر آنها مواد غذایی، پلاستیکی و محصولات کشاورزی بوده است.

امیدی شمار ترددکنندگان را نیز از مرز زمینی آستارا در چهار ماه نخست امسال ۳۲۸ هزار و ۴۶۹ نفر عنوان کرد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد ترددکنندگان خروجی ۲۹ درصد و ورودی ۳۴ درصد افزایش داشته است.