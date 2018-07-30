۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳

مدیر کل گمرک آستارا خبر داد:

افزایش ۹۲ درصدی درآمد عمومی گمرک آستارا

آستارا- مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به درآمد عمومی ۲۴۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریالی گمرک آستارا طی چهار ماه نخست سال جاری، از افزایش ۹۲ درصدی آن نسبت به سال گذشته خبر داد.

رسول امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۲۵۴ هزار تُن کالای غیرنفتی به ارزش ۱۱۵میلیون دلار در چهار ماه نخست سال جاری  از گمرک آستارا به خارج از کشور صادر و ۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیون دلار وارد شده است.

وی افزود: بیشتر این کالاها محصولات کشاورزی، شیمیایی، معدنی و فلزی، مواد غذایی، پلاستیکی، سیمان، گچ، شوینده، پارچه، صنایع دستی، فرش و موکت، پوشاک، کیف و کفش بوده که به کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه صادر شده است.

وی گفت: صادرات کالای غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزن ۱۵۴ درصد و از لحاظ ارزش اقتصادی ۱۱۸ درصد افزایش یافته است.

امیدی میزان ترانزیت و حمل و نقل خارجی ورودی را در مدت یاد شده، ۲۴ هزار تُن کالا به ارزش ۸۰ میلیون دلار عنوان و خاطرنشان کرد: بیشتر کالاهای وارداتی شامل لوازم چوبی، فرآورده های نفتی، پنبه، الیاف مصنوعی، شمش آهن، مس، پشم شیشه و ورق آهن بوده که از کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان و اوکراین به ترکیه، عراق و امارت متحده عربی حمل شده است.

وی ادامه داد: میزان حمل و نقل خارجی خروجی در چهار ماه گذشته نیز ۹۳ هزار تُن کالا شامل لوازم برقی، خودروی سواری، مبل، ماشین آلات، لوازم بهداشتی، مصالح ساختمانی، ظروف شیشه ای، پوشاک، مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی به ارزش ۴۳۶ میلیون دلار بوده و از گمرک آستارا به جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان و اوکراین حمل شده است.

مدیرکل گمرک آستارا یادآورشد: در مدت یاد شده ۴۱ تُن کالا به ارزش ۴۳ هزار دلار در قالب تجارت چمدانی از گمرک آستارا به خارج از کشور و اغلب به جمهوری آذربایجان صادر شد و بیشتر آنها مواد غذایی، پلاستیکی و محصولات کشاورزی بوده است.

امیدی شمار ترددکنندگان را نیز از مرز زمینی آستارا در چهار ماه نخست امسال ۳۲۸ هزار و ۴۶۹ نفر عنوان کرد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد ترددکنندگان خروجی ۲۹ درصد و ورودی ۳۴ درصد افزایش داشته است.

