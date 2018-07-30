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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

وزیر کشور اسپانیا: مادرید از پس مهاجران بر نمی آید

وزیر کشور اسپانیا: مادرید از پس مهاجران بر نمی آید

وزارت کشور اسپانیا به دنبال افزایش موج ورود پناهجویان از راه دریای مدیترانه به این کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی آ ار د آلمان، « فرناندو گراند مارلاسکا» وزیر کشور اسپانیا با اشاره به ورود شمار زیادی از پناهجویان به مدیترانه به منظور گذر از این کشور و رسیدن به کشورهای اروپایی اظهار داشت: اسپانیا آمادگی پذیرش این تعداد از پناهجویان و مهاجران را نداشته و در این زمینه نیاز به کمک اتحادیه اروپا دارد. 

وزیر کشور اسپانیا با تاکید بر لزوم اتخاذ راهکار اروپایی در خصوص حل بحران مهاجرت افزود: مهاجرت مشکلی است که تمام اروپا را به خود مشغول کرده است، به همین دلیل باید راهکاری کلی با خط مشی همسو در نظر گرفته شده و به اجرا در آید. 

این در حالی است که تنها در ۲ روز گذشته حدود ۱۲۰۰ پناهجو به مرزهای اسپانیا رسیده اند. 

گفتنی است به دنبال  مسدود شدن مسیر بالکان و بسته شدن بنادر ایتالیا برای قایق های پناهجویان از سوی دولت تازه کار راستگرای این کشور پناهجویان و مهاجران با تغییر مسیر خود در صدد عبور از اسپانیا برای رسیدن به کشورهای دیگر اروپایی هستند.

کد مطلب 4360792
شقایق لامع زاده

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