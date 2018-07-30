وزیر کشور اسپانیا: مادرید از پس مهاجران بر نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی آ ار د آلمان، « فرناندو گراند مارلاسکا» وزیر کشور اسپانیا با اشاره به ورود شمار زیادی از پناهجویان به مدیترانه به منظور گذر از این کشور و رسیدن به کشورهای اروپایی اظهار داشت: اسپانیا آمادگی پذیرش این تعداد از پناهجویان و مهاجران را نداشته و در این زمینه نیاز به کمک اتحادیه اروپا دارد.

وزیر کشور اسپانیا با تاکید بر لزوم اتخاذ راهکار اروپایی در خصوص حل بحران مهاجرت افزود: مهاجرت مشکلی است که تمام اروپا را به خود مشغول کرده است، به همین دلیل باید راهکاری کلی با خط مشی همسو در نظر گرفته شده و به اجرا در آید.

این در حالی است که تنها در ۲ روز گذشته حدود ۱۲۰۰ پناهجو به مرزهای اسپانیا رسیده اند.

گفتنی است به دنبال مسدود شدن مسیر بالکان و بسته شدن بنادر ایتالیا برای قایق های پناهجویان از سوی دولت تازه کار راستگرای این کشور پناهجویان و مهاجران با تغییر مسیر خود در صدد عبور از اسپانیا برای رسیدن به کشورهای دیگر اروپایی هستند.