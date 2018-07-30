وزارت دفاع افغانستان: از مناطق دور افتاده خارج می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «محمد رادمنش» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به درخواست آمریکا مبنی بر خروج نظامیان افغانستان از مناطق دوردست گفت که این نیروها از این مناطق خارج و در مناطق مهم و استراتژیک به کار گرفته می شوند.

روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز نوشت که «دولت دونالد ترامپ» در تغییر استراتژی خود برای افغانستان از نیروهای امنیتی این کشور که تحت حمایت آمریکا هستند، خواست تا از مناطق دوردست و کم جمعیت خارج شوند.

سرپرست سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که با خارج کردن نیروهای امنیتی از مناطق غیرضروری، نیروهای محلی جایگزین آنها می شوند.

وی تاکید کرد: این نیروها که از مناطق دوردست خارج می‌شوند، در مناطق مهم و استراتژیک به کار گرفته می‌شوند.

رادمنش همچنین گفت که این استراتژی وزارت دفاع افغانستان است؛ در مناطقی که برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور حضور نیروهای ما لازم است، حضور خواهیم داشت و از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور به شکل لازم آن دفاع خواهیم کرد.