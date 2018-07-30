سرعت بخشی به طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در مسیر توسعه اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، روز یکشنبه هفتم مردادماه نشست هم اندیشی بررسی مشکلات و تصمیم گیری با هدف تسریع اجرای طرح جامع پارک علم و فناوری یزد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد برگزار شد.



معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در این جلسه گفت: بر اساس ظرفیت های علمی و وجود زیرساخت های فناورانه مناسب در استان، سرعت بخشی به فرآیند اجرائی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد نیازمند توجه بیشتر و برنامه ریزی بین بخشی است.



علی زینی وند افزود: تحقق این طرح، مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان را تسهیل می کند و با تکیه بر شیوه های اقتصادی نوآور و رقابت پذیر می توان نتایج خوبی را در بازسازی محیط کسب و کار و ایجاد شغل شاهد بود.



زینی وند اظهار داشت: با تشکیل شورای راهبری و برنامه ریزی جلسات هم اندیشی با حضور سرمایه گذاران و مدیران اجرائی موثر در این موضوع می توان فرآیند شرایط و دریافت مجوزها و تسهیلات لازم برای تحقق طرح جامع پارک علم و فناوری یزد را سرعت بخشید.



معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد با تاکید بر بهره گیری از تجارب ملی و بین المللی در این عرصه، بیان کرد: اجرای موفق فاز اول این مجموعه می تواند زمینه جذب سرمایه گذاران و ایجاد فرصت های جدید را در زمینه دانش بنیان و سایر عرصه های اقتصادی ایجاد کند.



گفتنی است در این جلسه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و قابلیت های این مجموعه بیان و روند دریافت مجوزها و مشکلات پیش روی اجرای این طرح مورد تبادل نظر و هم اندیشی قرار گرفت.