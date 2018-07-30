کمک ۳۸ میلیون ‎دلاری کانادا به فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کانادا از اختصاص ۳۸.۲ میلیون دلار کمک بشردوستانه به فلسطین خبر داد.

«ماری کلود بیبو» وزیر توسعه بین‌الملل کانادا در بیانیه‌ای مکتوب، دولت اتاوا را متعهد به رفع نیازهای شهروندان فقیر و آسیب‌پذیر فلسطین توصیف کرد!

گفتنی است وی در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۹ جولای (۳ تا ۷ مرداد) حین سفر به رژیم صهیونیستی، از کرانه باختری نیز بازدید کرد.

کمک مالی ارائه شده از سوی کانادا، با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های امنیت غذایی و بهداشتی، صرف توسعه فرصت‌های اقتصادی به‌ویژه برای زنان و جوانان خواهد شد.