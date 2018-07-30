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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

کمک ۳۸ میلیون ‎دلاری کانادا به فلسطین

کمک ۳۸ میلیون ‎دلاری کانادا به فلسطین

دولت اتاوا از اختصاص ۳۸ میلیون ‎دلار به فلسطینیان ساکن کرانه باختری در قالب کمک‎ بشردوستانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کانادا از اختصاص ۳۸.۲ میلیون دلار کمک بشردوستانه به فلسطین خبر داد.

«ماری کلود بیبو» وزیر توسعه بین‌الملل کانادا در بیانیه‌ای مکتوب، دولت اتاوا را متعهد به رفع نیازهای شهروندان فقیر و آسیب‌پذیر فلسطین توصیف کرد!

گفتنی است وی در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۹ جولای (۳ تا ۷ مرداد) حین سفر به رژیم صهیونیستی، از کرانه باختری نیز بازدید کرد.

کمک مالی ارائه شده از سوی کانادا، با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های امنیت غذایی و بهداشتی، صرف توسعه فرصت‌های اقتصادی به‌ویژه برای زنان و جوانان خواهد شد.

کد مطلب 4360812
مریم خرمایی

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