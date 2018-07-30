پرداخت ۱۹۵جهیزیه و هدیه ازدواج به مددجویان زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد هدایت صفری، گفت: در ۳ ماهه نخست امسال ۱۹۵ جهیزیه و هدیه ازدواج به مددجویان زنجانی پرداخت‌شده است.

وی اظهار کرد: یش از ۴۰۷ میلیون تومان در قالب کمک‌هزینه جهیزیه و هدیه ازدواج به ۱۹۵ زوج تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان در ۳ ماهه نخست امسال پرداخت شده است.

صفری افزود: به‌منظور کمک به تأمین ۷۹ فقره جهیزیه و ۹۹ مورد هدیه ازدواج به فرزندان مددجویان و ازدواج مجدد ۱۱ نفر از بانوان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان مبلغ ۴۰۷ میلیون تومان پرداخت‌شده است.

وی هدف کمیته امداد از ارائه این خدمت را توسعه و ترویج ازدواج آسان و به هنگام در بین جامعه هدف این نهاد عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: خیران زنجانی برای کمک به تأمین هزینه ازدواج زوج‌های نیازمند، در قالب طرح کوثرمی‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری و یا شماره‌گیری #۰۲۴*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه و یا تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷۷ در این کار خداپسندانه مشارکت کنند.