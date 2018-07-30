اتحادیه اروپا به اسپانیا بسته پیشنهادی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جرالد کناس» طراح اتریشی بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ترکیه در خصوص تشدید موج ورود پناهجویان به اسپانیا به روزنامه دی ولت گفت: پس از اقدام دولت ایتالیا که منجر به عدم ورود پناهجویان به این کشور شد، مهاجران، اسپانیا را مورد هدف قرار دادند.

وی در ادامه افزود: با توجه به سیل ورود پناهجویان به اسپانیا پیش بینی می شود که این کشور با مشکلاتی روبرو شود، به همین منظور پیشنهاد می دهم تا بسته ای مشابه آنچه که اتحادیه اروپا به ترکیه ارائه داد در اختیار دولت مادرید قرار گیرد.

کناس همچنین خاطرنشان کرد: در صورت ائتلاف میان کشورهای اروپایی در این باره من شانس دستیابی به پیشرفت و موفقیت در زمینه کنترل مهاجرت را بسیار زیاد می دانم.

این سیاستمدار اتریشی خواستار حمایت آلمان، فرانسه و هلند در خصوص بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به اسپانیا شد.

رسانه های اسپانیا اعلام کرده اند که از روز جمعه تاکنون ۱۴۰۰ پناهجو خود را به مرز اسپانیا رسانده اند.