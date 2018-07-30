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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۳۲

معاون فرماندار شادگان تاکید کرد:

لزوم همکاری دستگاه های اجرایی برای حمایت از اشتغالزایی در شادگان

لزوم همکاری دستگاه های اجرایی برای حمایت از اشتغالزایی در شادگان

شادگان- معاون فرماندار شادگان بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی در زمینه حمایت از طرح های اشتغالزایی شادگان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جنامی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اشتغال این شهرستان اظهارکرد: توسعه مشاغل خانگی در ایجاد کار آفرینی به عنوان پدیده در اقتصاد نقش موثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه دارد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در زمینه حمایت از طرح‌های  اشتغالزایی و حمایت از متقاضیان اشتغالزایی و افزود: توسعه اشتغال پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه مشاغل خانگی در شهرستان که باید مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

معاون فرماندار شادگان ادامه داد: در راستای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار به ویژه درمناطق روستایی، ۶۶ متقاضی که دارای طرح در حوزه های کشاورزی، گردشگری و صنعت، معدن و تجارت و... هستند با مراجعه و ثبت نام در سامانه (کارا) طرح های  خود را ثبت کرده و که ۳۲ طرح به بانک معرفی شده است.

وی در تشریح مزیت های ایجاد مشاغل خانگی، کاهش نرخ بیکاری در شهر و روستاهای این شهرستان را نسبت به دیگر مشاغل آزاد از جمله مزیت های این طرح دانست و گفت: فعالیت های خانگی باعث ایجاد اشتغال پایدار و مولد در محیط خانواده بوده و موجب جلوگیری از رفت و آمد های شهری و صرفه جویی در هزینه های اجتماعی شده که از مزایای مهم مشاغل خانگی در ایجاد استقلال پایدار است.

جنامی در پایان خواستار همکاری کلیه بانک ها در خصوص پرداخت سهمیه شهرستان شد و گفت: از کلیه دستگاه های اجرائی انتظار می رود در راستای پیگیری طرح های متقاضیان با همکاری بانک ها و مدیر کل استان نسبت به حل مشکلات آنان اقدام کنند.

کد مطلب 4360823

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