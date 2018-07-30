به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاشمی تختی با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون افزایش تعرفه شناورهای مسافری در هرمزگان، اظهار کرد: خط دریایی قشم بندرعباس و بالعکس در حال حاضر پرترافیک‌ترین خط دریایی مسافری کشور به شمار می‌رود، به‌نحوی‌که روزانه هزاران نفر از این خط برای دستیبانی به مرکز استان، دریافت خدمات، و مراجعه به محل کار و دانشگاه خود استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه این خط به‌نوعی به‌مثابه خطی درون‌شهری است، اضافه کرد: درست است از این خط استفاده‌های گردشگری نیز می‌شود، اما این خط، در دسته خطوط مسافری دریایی لوکس دسته‌بندی نمی‌شود و از همین روست که افزایش تعرفه جابجایی‌ها در این خط همواره مورد دغدغه و توجه خانواده‌ها و ساکنان قشم و بندرعباس قرار دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هرگونه افزایش و یا تغییر تعرفه‌ها در مبحث حمل‌ونقل نیازمند کار کارشناسی دقیق است، افزود: با توجه به تورم موجود و مشکلات اقتصادی کشور، تغییر هرگونه تعرفه در خط دریایی مسافری قشم بندرعباس می‌تواند منجر به نارضایتی استفاده‌کنندگان از این خط شود و از طرفی با توجه به محدودیت‌های ورود کالا به قشم، می‌تواند افزایش قیمت خدمات و کالا را نیز سبب شود.

هاشمی تختی تصریح کرد: بیان این دیدگاه به‌منزله این نیست که تعاونی شناورداران و فعالان این حوزه حق‌وحقوقی ندارند، بلکه منظور کلی این است که باید کار کارشناسی صورت گیرد و حتی در صورت نیاز و امکان، دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل دریایی و سازمان منطقه آزاد قشم، باید به سمت تأمین یارانه برای تعادل تعرفه‌ها و رضایت طرفین پیش بروند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: البته این راه هم باید اضافه کرد که در سال‌های اخیر هزینه‌های قابل‌توجهی برای تأمین شناورهای پیشرفته کنونی مسافری در خطوط دریایی هرمزگان صرف شده که علاوه برافزایش سیر و کاهش زمان مسافرت در این خطوط شاهد ارتقا قابل‌توجه ایمنی و استانداردها نیز هستیم که این امر هم باید موردتوجه مسافران قرار گیرد.