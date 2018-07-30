زیرساخت های زیست بوم کسب و کار در مازندران تقویت شود

محسن جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به ثبت هشت اختراع سطح دو توسط نخبگان استان اظهار داشت: مازندران بعد از تهران که ۲۳ اختراع سطح دو دارد، بیشترین اختراع را دارا است زیرا اختراع سطح دو بسیار آمار نفیسی بوده که توسط نخبگان مازندران ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه اگر فضا را برای نخبگان ایجاد نکنیم با توجه به مسافت و تسهیلات مناسب در مرکز کشور، نخبگان به سمت پایتخت مهاجرت می کنند، بر لزوم ایجاد زیرساخت هایی برای توسعه زیست بوم کسب و کار در استان تاکید کرد و گفت: هرچند زیرساخت های استان در حوزه آموزش و پژوهش مطلوب است و اتاق فکر توسعه وتعالی استان برای اولین بار با حضور دانشگاهیان و با ۱۵ کارگروه تخصصی فعال در استان شکل گرفته است.

جهانشاهی یکی از کارهای مهم اتاق فکر استان را استفاده از ظرفیت نخبگان، جوانان و سرآمدان در عرصه های تصمیم گیری و برنامه ریزی است گفت: در اتاق فکر استان ۲۶۰ نفر عضو کارگروه ها هستند و رسوخ این تصمیم گیران و تصمیم سازان در دستگاه های اجرایی از اهداف این اتاف فکر است.

رئیس بنیاد نخبگان مازندران درباره تصفیه خانه شیرابه زباله در ساری با بیان اینکه تصفیه خانه شیرابه زباله با آب متفاوت است و همانند پالایشگاه خواهد بود گفت: تصفیه خانه شیرابه زباله ساری توسط یک تیم دانش بنیان راه اندازی شده اما راهبری و نگهداری آن به تیم دیگری داده شده است.

وی نبود راهبری مناسب را از جمله دلایل غیرفعال بودن تصفیه خانه های زباله در کشور بیان کرد و خواستار واگذاری راهبری تصفیه خانه ها به تیم های دانش بنیان شد.