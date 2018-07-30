قواعد و اصول حرفه ای در مسابقات سوارکاری جواهر دشت رعایت نشد

محمدحسن رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رعایت استانداردها در مسابقات سوارکاری امری لازم و ضروری است، اظهار کرد: عدم رعایت قواعد و اصول حرفه ای مسابقات سوارکاری تبغات جبران ناپذیری به همراه دارد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات سوارکاری در قالب جشنواره جواهر دشت در شهرستان رودسر، افزود: متاسفانه با گذشت چندین سال از برگزاری این مسابقات در قالب این جشنواره هنوز برگزارکنندگان این مسابقات اصول و قواعد اصلی این رشته را رعایت نمی کنند و در صورت بروز حوادث احتمالی باید پاسخگو باشند.

به گفته این مسئول رعایت استانداردهای اولیه سوارکاری در مسابقات همانند داشتن کلاه ایمنی برای سوارکار و زمین مناسب برای برگزاری مسابقات از الزامات این رشته است.

رئیس هیئت سوارکاری رودسر در ادامه همچین خواستار بهرگیری از نظرات کارشناسان این هیئت در هنگام برگزاری مسابقات شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این مدت نه تنها از نظرات کارشناسانه این هیئت استفاده نشده بلکه حتی خود را مقید به رعایت استانداردها در مسابقات نکرده اند.

رهبر در ادامه با بیان اینکه هیئت سوارکاری رودسر از هیئت های برتر در سطح استان است، یادآورشد: آمادگی لازم برای برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی در شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات کورس تابستانه سوارکاری به مناسبت عید غدیر در این شهرستان، افزود: در این مسابقات سوارکارانی از استان های گیلان و مازندران حضور دارند.