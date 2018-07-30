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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

با حکم استاندار قزوین:

بخشدار جدید آبگرم منصوب شد

بخشدار جدید آبگرم منصوب شد

قزوین- با حکم استاندار قزوین، علی اکبر رشوند به عنوان بخشدار جدید آبگرم منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در حکم استاندار قزوین خطاب به علی اکبر رشوند آمده است: در اجرای ماده ۶ مصوبه شورای عالی اداری کشور و مستند به تفویض اختیار مقام عالی وزارت و با توجه به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان آوج و تایید معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی به موجب این حکم جناب عالی به عنوان بخشـدار آبگرم منصوب می شوید.

امید است ضمن تلاش برای ایجاد هماهنگی و تعامل با نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشکری در سطح بخش و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) و اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف بخش موفق باشید.

علی اکبر رشوند پیش از این به عنوان بخشدار ضیاءآباد مشغول خدمت بود.

کد مطلب 4360860

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