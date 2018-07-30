بخشدار جدید آبگرم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در حکم استاندار قزوین خطاب به علی اکبر رشوند آمده است: در اجرای ماده ۶ مصوبه شورای عالی اداری کشور و مستند به تفویض اختیار مقام عالی وزارت و با توجه به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان آوج و تایید معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی به موجب این حکم جناب عالی به عنوان بخشـدار آبگرم منصوب می شوید.

امید است ضمن تلاش برای ایجاد هماهنگی و تعامل با نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشکری در سطح بخش و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) و اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف بخش موفق باشید.

علی اکبر رشوند پیش از این به عنوان بخشدار ضیاءآباد مشغول خدمت بود.