برخورد با احتکار کنندگان کالاهای اساسی دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان صبح دوشنبه در دیدار با مسئولان تشکل های فعال در حوزه دام سنیگن خراسان رضوی اظهارکرد: نیاز این استان به نهاده ها در بخش دام و طیور نزدیک به 2 میلیون تن بوده که بخشی درداخل استان تولید و بخشی نیز از سایر استان ها و واردات تامین می شود.

وی با تاکید بر اهمیت نهادهای دامی افزود: ورود اتحادیه ها و تشکل ها به موضوع واردات نهاده ها و عهده دار شدن نقش محوری از سوی خود آنان می تواند کمک بیشتری به تامین به موقع نهاده ها کند.تلاش بر آن است نهاده های مورد نیاز استان را با نرخ ارز مصوب تامین کنیم.

مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت:افزایش قیمت و فروش هر کیلو شیر خام به قیمت ۱۵۷۰ تومان از سوی کارخانجات خود اقدامی مثبت است که بعد از چند سال محقق شد و از آن حمایت می کنیم زیرا مسیر حمایت از مصرف کننده حمایت از تولید کننده است.

رسولیان در ادامه به برخی مشکلات دام داری ها در حوزه فروش شیر و وام های دریافت شده گفت: در بحث استمهال وام های بخش دامداری و مشکلاتی که فعالان بخش با بانک ها و محیط زیست دارند، پیگیری هایی شده و کمک هایی هم برای تسریع در دریافت پول و طلب دامداران از کارخانجات لبنی انجام شده است.

وی تاکید کرد:نظارت و کنترل جدی و گسترده ای در بحث احتکار و اختفای کالاهای اساسی ازجمله نهاده های دامی با همکاری تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای متولی به انجام خواهد رسید. خوشبختانه طی این مدت تشکل هایی که واردات نهاده ها را انجام دادند همکاری خوبی داشته و با قیمت واقعی بر مبنای ارز با نرخ مصوب به بازار ارائه کردند.