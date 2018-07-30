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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

گرانفروشی بیشترین موضوع شکایت در مازندران را دارد

گرانفروشی بیشترین موضوع شکایت در مازندران را دارد

ساری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به دو هزار و ۸۰ مورد گزارش مردمی درباره تخلفات صنفی گفت: گرانفروشی بیشترین آمار شکایت را تشکیل داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور اظهار داشت: از مجموع دو هزار و ۸۰ گزارش دریافتی، ۶۱ مورد بصورت پیامگیر، هزار و ۸۵ مورد تلفنی ، ۳۶۴ مورد حضوری و ۵۷۰ مورد هم کتبی بوده است.

وی با اشاره به رسیدگی ۸۰ درصدی به گزارشات دریافتی گفت: طی رسیدگی های به عمل آمده ۶۹۵ مورد منجر به کشف تخلف شده است.

محمدپور بیشترین آمار شکایات دریافتی را شامل گران فروشی، عدم درج قیمت ، کم فروشی اعلام و تصریح کرد: بیشترین کالا و خدمات مورد تخلف خواروبار، انواع نان، میوه و سبزی ، غذاهای رستورانی و قهوه خانه ای بوده است.

وی یاد آورشد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

کد مطلب 4360874

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