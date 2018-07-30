حضور ۳۰۰نفر از ۶۰شهرستان مرزی در اردوی ملی دانش آموزان درکردستان

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الله نریمانی امروز دوشنبه در نشستی با جمعی از خبرنگاران استان که به منظور تشریح برنامه های برگزاری پانزهمین اردوی ملی دانش آموزان پسر مناطق مرزی غرب کشور در کردستان برگزار شد، گفت: این اردو با حضور دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه از ۱۳ مردادماه به مدت پنج روز در سنندج برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان ۸ استان کشورمرزی غرب کشور شامل آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و کردستان برگزار می شود، عنوان کرد: ۲۷۰ دانش آموز به همراه ۳۰ نفر مربی و سرپرست از ۶۰ شهرستان و منطقه این استان های مرزی در این اردو حضور پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه این اردو در راستای برنامه های معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش برگزار می شود، بیان کرد: ۶۰ برنامه در طول سال توسط این معاونت اجرا می شود که فعالیت های اردویی یکی از شاخص ترین برنامه های پرورشی و فرهنگی ما است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: توسط این معاونت اردوهای علمی، آموزشی، تربیتی، تفریحی، زیارتی و سیاحتی و مناطق مرزی ویژه دانش آموزان برگزار می شود.

نریمانی تربیت اجتماعی دانش آموزان، همکاری، همگرایی و ایران شناسی را از جمله اهداف برگزاری اردوهای مناطق مرزی خواند و اضافه کرد: دانش آموزان ضمن شرکت در فعالیت های اردویی با آداب و رسوم مناطق مختلف کشور آشنا می شوند که همین منجر به تبادل فرهنگی و شکل گیری تربیت اجتماعی درآنها می شود.

وی ادامه داد: تقویت هویت ملی، وحدت و همگرایی، مسئولیت پذیری، ارتقای روحیه و مبارزه با هجمه های فرهنگی، تقویت سطح مهارت های زندگی، بهبود و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از دیگر اهداف برگزاری اردوهای مناطق مرزی است.

وی افزود: در این اردو دانش آموزان علاوه بر انجام فعالیت های فرهنگی و تفریحی مهارت هایی را هم در قالب چهارکارگاه آموزشی در حوزه های تربیت دینی، آشنایی با نحله های انحرافی و فضای مجازی، حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل کسب می کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان اجرای مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، برگزاری جنگ های شادی، کوهنوردی و حضور در قدمگاه مقام معظم رهبری در کوه آبیدررا از دیگر برنامه های این اردوی ملی در سنندج ذکر کرد و گفت: گلباران تمثال رهبری، زیارت گلزارشهدا و برپای نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان در راستای تحقق شعار سال از دیگر برنامه های ما برای دانش آموزان دراین اردو است.

نریمانی اظهارداشت: علاوه بر برنامه های فرهنگی، ورزشی و هنری، دانش آموزان شرکت کننده دراین اردو از جاذبه های تاریخی و فرهنگی موجود در سنندج هم بازدید خواهند کرد.

وی اضافه کرد: این دانش آموزان یک شب هم در نمایش رزمی فرهنگی مجاهدت های خاموش که هر ساله همزمان با آغاز اردوهای راهیان نور در سنندج برگزار می شود، شرکت خواهند کرد تا با مجاهدت های رزمندگان و مردم استان در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان نخبه قرآنی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در این اردو حضور پیدا می کنند، افزود: از استان کردستان دانش آموزان شهرستان های بانه، مریوان، سروآباد، سقز و زیویه در این اردو حضور می یابند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: افتتاحیه این اردوی ملی روز ۱۴ مرداد با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و تعداد دیگری از مدیران این وزارتخانه و مسئولان استانی در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار می شود.