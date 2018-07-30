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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران:

۱۰ هزار کیلومتر فیبر نوری در مازندران ایجاد شد

۱۰ هزار کیلومتر فیبر نوری در مازندران ایجاد شد

ساری - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از ایجاد ۱۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در استان خبر داد.

یدالله طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد ۱۰ هزار کیلومتر فیبر نوری در استان اظهار داشت: این فیبر نوری بین شهری و استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه متولی توسعه زیرساخت ها در شهرها و استان هستیم گفت: وضعیت مازندران نسبت به دیگر استان ها خوب استان و مازندران شیارهای اصلی چهار استان سمنان، گلستان، گیلان و تهران به شمار می رود.

طهماسبی با اظهار اینکه اپراتورها نیز در استان مشکلی ندارند و وضعیت ارتباطات مطلوب است درباره کسب و کار اینترنتی در استان یادآور شد: متاسفانه در استان برای کسب و کار الکترونیکی، رصد خاصی صورت نمی گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اظهار اینکه در دو سال گذشته برای بیش زا ۵۰۰ واحد کسب و کار اینترنتی مجوز صادر شده است افزود: سال گذشته نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته ایم.

وی  با اشاره به وجود اختلال در برخی مناطق استان، فرسودگی کابل ها و سیم ها را از جمله مسائل برشمرد و گفت: همچنین ۵۰ سایت برای تقویت خدمات دهی اپراتورها که خریداری شده به دلیل نبود زمین هنوز نصب نشده و بر زمین مانده است.

وی با بیان اینکه مشتری استفاده از موبایل در مازندران زیاد است گفت: ۵۰ سایت تقویت تلفن همراه روی زمین مانده است و در صورت راه اندازی سایت ها، مشکل اختلال تلفن و اینترنت در مازندران حل می شود.

کد مطلب 4360886

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