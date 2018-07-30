۱۰ هزار کیلومتر فیبر نوری در مازندران ایجاد شد

یدالله طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد ۱۰ هزار کیلومتر فیبر نوری در استان اظهار داشت: این فیبر نوری بین شهری و استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه متولی توسعه زیرساخت ها در شهرها و استان هستیم گفت: وضعیت مازندران نسبت به دیگر استان ها خوب استان و مازندران شیارهای اصلی چهار استان سمنان، گلستان، گیلان و تهران به شمار می رود.

طهماسبی با اظهار اینکه اپراتورها نیز در استان مشکلی ندارند و وضعیت ارتباطات مطلوب است درباره کسب و کار اینترنتی در استان یادآور شد: متاسفانه در استان برای کسب و کار الکترونیکی، رصد خاصی صورت نمی گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اظهار اینکه در دو سال گذشته برای بیش زا ۵۰۰ واحد کسب و کار اینترنتی مجوز صادر شده است افزود: سال گذشته نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته ایم.

وی با اشاره به وجود اختلال در برخی مناطق استان، فرسودگی کابل ها و سیم ها را از جمله مسائل برشمرد و گفت: همچنین ۵۰ سایت برای تقویت خدمات دهی اپراتورها که خریداری شده به دلیل نبود زمین هنوز نصب نشده و بر زمین مانده است.

وی با بیان اینکه مشتری استفاده از موبایل در مازندران زیاد است گفت: ۵۰ سایت تقویت تلفن همراه روی زمین مانده است و در صورت راه اندازی سایت ها، مشکل اختلال تلفن و اینترنت در مازندران حل می شود.