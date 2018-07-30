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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

 کنفرانس فلسفه دانشجویی غرب اینترمانتین برگزار می شود

 کنفرانس فلسفه دانشجویی غرب اینترمانتین برگزار می شود

کنفرانس فلسفه دانشجویی غرب اینترمانتین اکتبر ۲۰۱۸ در دانشگاه یوتا- ایالات متحده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس فلسفه دانشجویی غرب اینترمانتین در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ در دانشگاه یوتا- ایالات متحده برگزار می‌شود.

محور کلی کنفرانس فلسفه استدلال عملی زیست کردار شناسی است.

تصمیمات در رابطه با زیست کردار شناسی در همه جا گسترده است، از اینکه بهترین شیوه برای نجات محیط زیست چیست و آیا اقدامات جهت حفظ حیات باید متوقف شود یا خیر. این تصمیمات اغلب دشوار و پیچیده است. با توجه به این موضوع هدف این کنفرانس این است که به سؤالات فلسفی عمیق بپردازد که در آن کیهان زیست شناسی و رویکرد عملی به صورت دو مقوله جدا از هم قرار دارند. پاسخ‌ها در هر یک از این دو حیطه قطعاً متفاوت خواهد بود.

سؤالاتی که در این زمینه مطرح است عبارتند از: ابزارهایی که از روش عملی استفاده می کنند، در مورد رنج پایان زندگی چه می‌گویند؟ درباره تعاملات ما با محیط زیست چطور؟ درباره حقوق حیوانات آیا می‌توان مسائل عملی که بوسیله بحث‌های زیست کردار شناسی مطرح شده، نظریه‌های ما در منطق عملی را شکل دهد؟ و...

کنفرانس فلسفه دانشجویی غرب اینترمانتین در صدد جستجوی پاسخ به این سوالات برگزار می‌شود. علاقمندان جهت شرکت در کنفرانس، چکیده آثار به آدرس https://easychair.org/conferences/؟conf=iwspc۱۸ ارسال گردد.
مهلت ارسال ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://easychair.org/cfp/IWSPC۱۸ مراجعه گردد. 

کد مطلب 4360892
سارا فرجی

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