تدوین بسته توسعه گردشگری دریایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، اله مراد عفیفی پور با اعلام خبر تدوین بسته توسعه گردشگری دریایی در استان هرمزگان اظهار داشت: در قالب این بسته، سه بخش ساخت و نصب تجهیزات فنی، اقدامات عمرانی و همچنین توسعه دریایی و شناورها در نظر گرفته شد. در همین راستا، کارگروهی متشکل از معاونت های این اداره کل، تشکیل و ضمن هماهنگی با بنادر تابعه و انجام بررسی های میدانی، فهرست کاملی از نیازمندی ها احصا شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ بندر و اسکله گردشگری شناسایی و جانمایی شده است، افزود: لافت قدیم، کندالو، طبل، سهیلی، گورزین و شیب دراز در جزیره قشم، جزیره هنگام، شیو و تبن در شهرستان پارسیان، تیاب در شهرستان میناب، خور آذینی در شهرستان سیریک، خور خلاصی در شهرستان جاسک و جنگل حرا در بندر خمیر به عنوان مناطق سیزده گانه ای محسوب می شود که تاکنون اقداماتی برای ایجاد اسکله ها و بندرگاه های استاندارد گردشگری صورت گرفته و یا در حال مطالعه و انجام است.

عفیفی پور با اشاره به ارسال فهرست نیازمندی های مربوطه توسعه مبادی گردشگری دریایی به ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: در فهرست نیازمندی ها مباحثی همچون نصب اسکله شناور، احداث سایبان، تامین روشنایی، تجهیزات ارتباطات رادیویی، سامانه اطفای حریق، تعیین مسیر تردد و همچنین انجام لایروبی در برخی موارد مطالعه و جمع آوری شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با تشریح اقدامات مربوط به عملیات توسعه و تجهیز این بنادر و اسکله ها، گفت: مطالعات مربوط به آبنگاری(هیدروگرافی) در این مناطق به انجام رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون اسکله های فلزی شناور در پنج منطقه شامل خور آذینی، جزیره هنگام، روستاهای ساحلی کندالو، گورزین و شیب دراز جزیره قشم نصب و مناطق دیگری از جمله سهیلی و طبل به تجهیزات رادیویی و مخابرات دریایی مجهز شده است.

عفیفی پور اضافه کرد: نصب چراغ های دریایی و بیکن در بنادر شیو و کندالو و همچنین نصب بویه در بندرگاه جزیره هنگام و روستای کندالو از دیگر اقداماتی است که تاکنون عملیاتی شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بیان کرد: اقدام بعدی، نصب اسکله شناور در روستای ساحلی شیو در شهرستان پارسیان است که تاکنون ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از ساماندهی گروه های مردمی همیار ناجی در قالب ۱۳ تا ۱۵ ایستگاه سخن به میان آورد و افزود: آموزش این گروه های مردمی در مناطق گردشگری دریایی در اولویت قرار گرفته است که به صورت دوره ای و مستمر در حال انجام است. علاوه براین دوره های آموزشی برای فعالان گردشگری و جوامع محلی به منظور فرهنگسازی مباحث ایمنی در ترددهای دریایی برگزار شده است.

عفیفی پور در پایان یادآور شد: سال گذشته، در راستای توسعه گردشگری دریایی، رمپ فلزی شناور در بندرگاه جزیره هرمز به بهره برداری رسید و لایروبی حوضچه و کانال ورودی این بندرگاه با اعتبار ۸۲ میلیارد ریال نیز در دست اقدام است.