آمار اعضای هیات علمی بازنشسته و جذب شده دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد معتمدی صبح امروز در چهاردهمین نشست معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است، گفت: من چند سالی است که در آموزش عالی هستم، ۱۰ تا ۱۵ سال به عنوان وزیر فعالیت می کردم، چند سالی نیز بعد از آن در دانشگاه هستم در بخش بین الملل نوسانات بسیاری داشتیم، شاهد وضعیت سینوسی بودیم که این باعث ایجاد مشکلاتی می شد.

وی افزود: در حال حاضر سیاست ها و مسائل بین الملل روی بخشی از کار دانشگاه ها اثر می گذارد. این همایش در مقطع خوبی برگزار شده و امیدوارم تمهیدات لازم در این همایش اتخاذ شود و اثرات منفی شرایط موجود به حداقل برسد تا ما بتوانیم در جاهایی از فرصت ها استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴ هزار دانشجو و حدود ۵۵۰ استاد داریم که هر دو متغیر است. در مهر سال گذشته ۱۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو داشتیم که هر چه به سمت شهریور می رود با توجه به اینکه دانشجویان فارغ التحصیل می شوند این عدد متغیر شده و به ۱۴ هزار دانشجو می رسد.

وی ادامه داد: اساتید ما نیز تعدادشان متغیر است در سه تا چهار سال گذشته ما ۹۱ استاد جذب کرده ایم. این در حالی است که در همین مدت ۸۲ استاد ما بازنشسته شده اند. به ویژه که در اسفند ماه سال گذشته ۳۰ استاد ما بازنشسته شدند. در حال حاضر ۵۲۵ استاد داریم.

معتمدی تصریح کرد: البته این موضوع این حسن را دارد و ما می توانیم از نیروی جوان استفاده کنیم که این نیرو می تواند در بخش بین الملل بسیار اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: از زمانی که مسئولیت من در این دانشگاه شروع شد بحث های بین الملل را پیگیری کردیم و برای آن برنامه های اجرایی دقیقی تهیه شد. یکی از برنامه های مهم ما رسیدن به ۲۰۰ و یا ۱۰۰ دانشگاه رتبه اول دنیا است که البته این کار ساده ای نیست. دانشگاه ما دارای نقاط قوتی است به طوری که در رتبه بندی QS در بخش پژوهش رتبه ۲۸ را کسب کرد و ما باید ضعف هایمان را در بخش های بین الملل جبران کنیم و رتبه های بالاتری به دست بیاوریم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: ما در بخش بین الملل فعالیت های زیادی انجام داده ایم، رشد ما دو برابر شده اما باید فعالیت های بیشتری در این زمینه انجام داد، یکی از کارهایی که ما در این زمینه انجام دادیم این بود که معاونت بین الملل ایجاد کردیم و دو معاونت خود را ادغام کردیم که جوابی که از آن گرفتیم مثبت بود. در بخش جذب دانشجوی خارجی فعالیت های خوبی انجام دادیم در حال حاضر ۲۳۰ الی ۲۴۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول تحصیل هستند که تعداد دانشجویان خارجی ما در حال حاضر دو برابر شده است.

معتمدی افزود: در بخش همکاری اساتید خارجی با دانشگاه نیز رشد بسیار خوبی داشته ایم. ۲۰ استاد و همکار خارجی داریم اما باید تعداد این اساتید نیز افزایش یابد. در بخش مقالات بین المللی خوب حرکت کرده ایم. چهار مقاله به ازای هر استاد در این دانشگاه ارائه می شود و فکر می کنم در این زمینه مقام اول را در کشور داریم به لحاظ کیفی نیز باید اساتید و دانشجویان دکتری را تشویق کنیم که در این زمینه فعالیت کنند.

رئیس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به دیگر فعالیت هایی که در بخش بین الملل در این دانشگاه صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: از برنامه های دیگری که در حال اجراست تمرکز بر روی تفاهم نامه های بین المللی است که برنامه ما تبدیل این تفاهم نامه ها به قرارداد است.

وی ادامه داد: ما باید با تمام دانشگاه های خوب اروپا ارتباط برقرار کنیم و البته با بهترین دانشگاه های اروپا همکاری داریم که برخی از آنها جزو صد دانشگاه برتر هستند البته آنها خود نیز برای ارتباط با دانشگاه ما اشتیاق دارند با توجه به اساتید و دانشجویان خوبی که دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارد دانشگاه های خوب دنیا برای ارتباط با آن مشتاق هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: امیدوارم با توجه به وضعیت موجود و مشکلاتی که وجود دارد بتوانیم گام های اساسی در حوزه بین الملل برداریم.