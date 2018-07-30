لزوم توجه به شاخص ها در توزیع اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان افزود: قانون مزیتی بر وضعیت بی قانونی است اما همیشه دال بر تحقق عدالت نیست و در حوزه توریع اعتبارات نیز اعمال شاخص های مناطقی مانند شهر یاسوج با به روز رسانی اطلاعات سرشماری مورد تاکید است.

احمدی تصریح کرد: نقش ایجاد سیستم در تحقق عدالت توزیعی و هدفگذاری در دستیابی به اهداف محسوس است و باید به این مهم توجه شود.

احمدی با اشاره به اصلاحیه در حوزه اعتبارات، تصریح کرد: اگر تا زمان مبادله موافقت نامه ها قانون و دستور العملی با هدف اصلاحی ابلاغ شود، اعمال خواهد شد.

استاندار به توزیع اعتبارات هزینه ای و عمرانی در استان اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه اعتبارات تملک، واقعی شدن این اعتبارات در راستای عملیاتی شدن بودجه است.

وی افزود: طی سالهای گذشته علیرغم تخصیص بالا، توزیع اعتباری در سطح بالایی محقق نمی شد و در سال جاری اقداماتی برای واقعی شدن این اعتبارات انجام شده است.

احمدی از اضافه شدن اعتبارات هزینه ای استان طی سال ۹۷ خبر داد و اظهار کرد: صرفه جویی در هزینه های انرژی، توزیع قانونی و عدالت محور اضافه حقوق و کاهش ریخت و پاش ها در ماموریت ها مورد تاکید است.

احمدی ابراز داشت: پرداخت اضافه کارها باید بر اساس رویکردی صحیح، اخلاقی و به شکل واقعی باشد و دستگاه ها نیز باید بهره وری خود را بالا ببرند.

احمدی با تاکید بر نقش مهم اقتصاد مقاومتی در برنامه ها، تحقق و عملیاتی شدن آن را ضروری دانست و خواستار توجه بیش از پیش به این مهم شد.

وی به اجرای چندین پروژه عمران شهری اشاره کرد و بیان داشت: قریب به ۱۷ میلیارد تومان برای فازهای پل سوم بشار در نظر گرفته شد.

احمدی با اشاره به پروژه های بخش آب از تخصیص ۱۵ میلیارد تومان برای تصفیه خانه اظطراری آب یاسوج خبر داد.