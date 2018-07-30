  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

افسر پلیس چک ۸۰۴ میلیون تومانی را به صاحبش برگرداند

افسر پاکدست پلیس راهنمایی و رانندگی سه چک به مبلغ ۸۰۴ میلیون تومان را به صاحبش برگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، سروان علیرضا افشار از عوامل منطقه ۶ این پلیس حوالی ساعت ۱۴ دیروز، در حین انجام وظیفه مشاهده می‌کند که یک کیف پول داخل رینگ میدان فردوسی افتاده است. وی کیف را برداشته و داخل آن علاوه بر یک سری کارت شناسایی، ۳ فقره چک با مجموع مبالغ ۸۰۴ میلیون تومان به تاریخ روز و در وجه حامل پیدا می‌کند.

افشار پس از تماس با صاحب کیف پول، در حضور عوامل منطقه و بعد از تنظیم صورت جلسه کیف مذکور را به صاحب آن تحویل می‌دهد. سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از این افسر پاکدست پلیس راهنمایی تقدیر و تشکر کرد.

    • سوزان حرارتی IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
      باید گفت آفرین بر این مامور
    • گشاده رو IR ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
      بخدا خیلی مهربونی منهم تشکر میکنم خدا خیرت بده . این خبرها مسرورم میکنه. مرسی عزیز
    • شهره بیکس IR ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
      نیروی انتظامی تشکر فراوان

