افسر پلیس چک ۸۰۴ میلیون تومانی را به صاحبش برگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، سروان علیرضا افشار از عوامل منطقه ۶ این پلیس حوالی ساعت ۱۴ دیروز، در حین انجام وظیفه مشاهده می‌کند که یک کیف پول داخل رینگ میدان فردوسی افتاده است. وی کیف را برداشته و داخل آن علاوه بر یک سری کارت شناسایی، ۳ فقره چک با مجموع مبالغ ۸۰۴ میلیون تومان به تاریخ روز و در وجه حامل پیدا می‌کند.

افشار پس از تماس با صاحب کیف پول، در حضور عوامل منطقه و بعد از تنظیم صورت جلسه کیف مذکور را به صاحب آن تحویل می‌دهد. سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از این افسر پاکدست پلیس راهنمایی تقدیر و تشکر کرد.