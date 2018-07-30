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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

به منظور بررسی وضعیت اشتغال در شرق استان سمنان؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شاهرود سفر می‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شاهرود سفر می‌کند

شاهرود - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شرکت در بیست و ششمین یادواره ۹۴شهید شرکت البرز شرقی چهارشنبه هفته جاری به شاهرود سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی چهارشنبه هفته جاری به شاهرود سفر می‌کند تا در بیست و ششمین یادواره  شهدای شرکت البرز شرقی حضور یابد، این شرکت ۹۴ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده است.

رسیدگی به وضعیت بیکاری جوانان شرق استان سمنان و بررسی راهکارهای لازم برای ایجاد اشتغال در شاهرود و میامی یکی از اهداف سفر وی اعلام‌شده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جمع بازنشستگان فولاد، تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و بیمه روستایی و عشایری نیز حضور خواهد داشت.

برنامه سفر کاری علی ربیعی به دعوت دکتر سید حسن حسینی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس و در راستای بررسی وضعیت مشکلات حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان البرز شرقی و ... صورت گرفته است.  

کد مطلب 4360920

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