به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی چهارشنبه هفته جاری به شاهرود سفر می‌کند تا در بیست و ششمین یادواره شهدای شرکت البرز شرقی حضور یابد، این شرکت ۹۴ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده است.

رسیدگی به وضعیت بیکاری جوانان شرق استان سمنان و بررسی راهکارهای لازم برای ایجاد اشتغال در شاهرود و میامی یکی از اهداف سفر وی اعلام‌شده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جمع بازنشستگان فولاد، تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و بیمه روستایی و عشایری نیز حضور خواهد داشت.

برنامه سفر کاری علی ربیعی به دعوت دکتر سید حسن حسینی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس و در راستای بررسی وضعیت مشکلات حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان البرز شرقی و ... صورت گرفته است.