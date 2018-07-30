ایران و ناتو مهمترین محور گفتگوی ترامپ و کنته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز با «جوزپه کنته» نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن دیدار و گفتگو کند.

براساس گزارش های اعلام شده ترامپ و کنته علاوه بر بررسی روابط واشنگتن-رم قرار است درباره توافق هسته ای ایران، چشم انداز ناتو و موضوع بحث برانگیز تعرفه های گمرکی میان اروپا-آمریکا با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند.

رسانه های ایتالیا نیز در این باره گزارش دادند که گفتگو بر سر مناسبات با روسیه از دیگر موضوعاتی است که در دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ایتالیا به آن پرداخته خواهد شد.

کنته حدود ۲ ماه است که سکان نخست وزیری ایتالیا را در دست دارد.