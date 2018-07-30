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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

ایران و ناتو مهمترین محور گفتگوی ترامپ و کنته

ایران و ناتو مهمترین محور گفتگوی ترامپ و کنته

رئیس جمهوری آمریکا امروز میزبان نخست وزیر ایتالیا در کاخ سفید بوده و قرار است علاوه بر مناسبات دوجانبه درباره ایران و چشم انداز آتی ناتو با یکدیگر گفتگو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز با «جوزپه کنته» نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن دیدار و گفتگو کند.

براساس گزارش های اعلام شده ترامپ و کنته علاوه بر بررسی روابط واشنگتن-رم قرار است درباره توافق هسته ای ایران، چشم انداز ناتو و موضوع بحث برانگیز تعرفه های گمرکی میان اروپا-آمریکا با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. 

رسانه های ایتالیا نیز در این باره گزارش دادند که گفتگو بر سر مناسبات با روسیه از دیگر موضوعاتی است که در دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ایتالیا به آن پرداخته خواهد شد.

کنته حدود ۲ ماه است که سکان نخست وزیری ایتالیا را در دست دارد.

کد مطلب 4360934
شقایق لامع زاده

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