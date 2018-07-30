۱۲ میلیون تردد خودرو در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصورکیایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت استان سمنان به لحاظ دارابودن یکی از شریانهای مهم و پرترافیک کشور افزود: این استان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در طی سال علی الخصوص تعطیلات نوروزی و ایام تابستان از تردد بالایی در محورهای ارتباطی برخوردار است .

وی افزود :بر اساس نتایج استخراج شده از ۵۴ دستگاه تردد شمار نصب شده در محورهای مواصلاتی، بیش از ۱۲ میلیون خودرو درتیر ماه امسال از محورهای استان عبور کرده اند .که در این بین محور شریف آباد – ایوانکی و بالعکس بیشترین تردد خودروها را در این مدت به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان خاطرنشان کرد: همچنین وسایل نقلیه سنگین ۲۳ درصد از کل تردد را در این مدت به خود اختصاص داده اند.

منصورکیایی با اشاره به اینکه مدیریت ترافیک و دریافت اطلاعات برخط تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان با استفاده از دوربین‌های نظارت ترافیکی، سیستم‌های تردد شماری و دیگر سامانه‌های هوشمند انجام می گیرد، گفت: بیش از ۲۳ هزار مورد تخلف رانندگی با استفاده از ۵۹ سامانه های ثبت تخلف در تیر ماه در جاده های استان ثبت شده و برای مرکز اجرائیات ناجا ارسال شده است.

وی در پایان اظهار داشت: هموطنان می توانند از امکانات جامع سامانه ۱۴۱ برای مدیریت بهینه سفرهای خود استفاده کنند.