کشف محموله کولرگازی قاچاق در مهران

سرهنگ امیرعباس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی جنداله هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: دربازرسی از این خودرو تعداد ۱۰ عددکولرگازی دوتیکه خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف شد.

سرهنگ شهبازی با اشاره به اینکه محموله کشف شده توسط کارشناسان ۶۰۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده است، بیان داشت: دراین زمینه راننده دستگیر وپس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران درپایان تصریح کرد: قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم می زند که از تمام مردم تقاضا می شود هرگونه اخبار درخصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.