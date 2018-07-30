کرمان از لحاظ تامین خون خودکفا است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله میرزایی در نشست خبری صبح دوشنبه در جمع اصحاب رسانه گفت: اولین اهدای خون در دهه ۱۳۲۰ انجام گرفت و به دلیل اهمیت موضوع سلامت و کیفیت خون در ۹ مرداد سال ۵۳ سازمان انتقال خون تاسیس شد.

وی افزود: تنها متولی فرآیند انتقال خون این سازمان است که از زمان تاسیس کار اهدای خون سالم را بر عهده داشت و در این مسیر از اطلاعات به روز دنیا با دقت و نظارت استفاده می‌کنیم.

میرزایی با بیان این که ایران جایگاه خوبی در اهدا خون سالم دارد، تصریح کرد: در ایران در زمینه اهدا خون داوطلب‌های زیادی داریم، با توجه به این که خون جایگزینی ندارد در حالی که در گذشته فرد بیماری که به خون نیاز داشت اقوام بیمار باید خون اهدا می‌کردند اما در حال حاضر ۱۰ سال است که در این زمینه مشکلی نداریم.

وی افزود: آمار اهدا خون در کشورهای در حال توسعه ۱۶ تا ۱۷ واحد به ازای هر هزار نفر است که این شاخص در کشورهای توسعه یافته ۲۷ واحد به ازای هر صد نفر است.

میرزایی ادامه داد: ایران از لحاظ سطح کیفی خون با کشورهای توسعه‌یافته همطراز است که در این خصوص هر ساله از خارج کشور بازرس داریم.

مدیر کل انتقال خون استان کرمان یادآور شد: در کشور شبکه ملی خون‌رسانی وجود دارد که در هر زمان که اتفاقی در یکی از استان‌ها حادث شود توانایی تزریق خون مورد نیاز را به منطقه مورد نظر داریم.

وی افزود: در حال حاضر در ایران بر روی فرآورده‌های نوین کار می‌شود که چند سال پیش در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته از جمله خون اشعه دیده، فرآورده‌های فرزیس، پلاکت فرزیس و سلول‌های بنیادی است.

میرزایی یادآور شد: کرمان جزو استان‌های برتر کشور در بحث خون و فرآورده‌های خونی از لحاظ کمی و کیفی است.

مدیر کل انتقال خون استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر در ایران از دستگاههایی استفاده می‌شود که قسمتی از خون مورد نیاز مثل پلاکت از آن جدا و به بدن بیمار تزریق و مابقی آن به اهدا کننده بازگردانده می‌شود که این روش کمک بسیار مهمی در جهت کاهش عوارض در بیماران خصوصا بیماران تالاسمی و سرطانی می‌کند.

حضور ۱۶۰۰ بیمار تالاسمی در کرمان

وی تصریح کرد: کرمان جزو استان‌های اول در زمینه بیماری تالاسمی است و بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ بیمار تالاسمی در استان وجود دارند که حساسیت انتقال خون را زیاد کرده است.

میرزایی یادآور شد: در استان کرمان به دلیل آمار بالای تصادفات جاده‌ای نیاز به خون و فرآورده‌های آن بیشتر از سایر استان‌ها احساس می‌شود.

مدیر کل انتقال خون استان کرمان با اشاره به این که طی چند سال اخیر میزان استفاده از خون و فرآورده‌های آن بسیار زیاد شده است گفت: میزان استفاده از خون و فرآورده‌های آن از ۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون واحد افزایش یافته است.

وی به تعداد مراجعان برای اهدا خون اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۹۶ هزار نفر برای اهدا خون مراجعه کردند که از این آمار ۷۲ هزار نفر موفق به اهدا خون سالم شدند. در سه ماهه نخست سال جاری از ۲۳ هزار نفر مراجعه کننده تعداد ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر خون اهدا کردند.

میرزایی آمار ارسال پلاسما به شرکت‌های پالایشگر در سال ۹۶ را بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ لیتر بیان کرد و یادآور شد: در سه ماهه اول سال بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ لیتر پلاسما ارسال شده است.

وی ابراز داشت: در سال ۹۶ آمار اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی بیش از هزار و ۷۰۰ نفر بوده که این آمار در سال جاری ۳۰۰ نفر ثبت شده است.

اکثر مراجعه کنندگان برای اهدا خون آقایان هستند

میرزایی گفت: یکی از فرآورده‌هایی که توسط سازمان انتقال خون تولید می‌شود «کم‌لوکوسیت» است که برای بیماران تالاسمی به کار می‌رود و عوارض را در این بیماران به حداقل رسانده است.

مدیر کل سازمان انتقال خون استان کرمان تصریح کرد: در ماه رمضان مراجعه با پایگاه انتقال خون کم است همچنین در فصول سرد سال به دلیل بیماری‌های فصلی با کمبود مراجعه کننده مواجه هستیم.

وی با بیان این که سازمان انتقال خون هیچ منبع درآمدی ندارد و تمام اعتباراتش را از سازمان‌های دیگر تامین می‌کند، گفت: در بحث تامین اعتبار مشکلات متعددی داریم که از سازمان‌های متولی و همچنین خیران می‌خواهیم در این خصوص با ما همکاری کنند.

میرزایی به جنسیت مراجعه کنندگان اشاره کرد و بیان داشت: مراجعه کنندگان برای اهدا خون بیشتر آقایان هستند در صورتی که ۵۰ درصد مصرف فرآورده‌های خونی متعلق به خانم‌ها است در حالی که تنها پنج درصد اهدا کننده خانم در کشور وجود دارد.

وی افزود: در کشور یک اهدا کننده خانم است که بالاترین آمار اهدا خون را به خود اختصاص داده و بالغ بر ۱۷۰ مرتبه خون خود را اهدا کرده است.