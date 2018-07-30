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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر اعلام کرد:

تخصیص بیش از ۱میلیارد تومان برای احداث رمپ اسکله چند منظوره سیریک

تخصیص بیش از ۱میلیارد تومان برای احداث رمپ اسکله چند منظوره سیریک

سیریک - مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر گفت: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساخت و نصب یک فروند رمپ برای اسکله بندر چند منظوره سیریک تخصیص یافت.

حمید رضا محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: مناقصه احداث رمپ چند منظوره بندر سیریک برگزار شد و شرکت برنده مناقصه مشخص شد که با ساخت و تکمیل آن طی سه ماه آینده شاهد رونق صادرات و اشتغالزایی خوبی در شرق استان باشیم.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر، تسهیل در تخلیه و بارگیری و رونق اقتصادی مهمترین مزیت رمپ عنوان کرد و افزود: طول این رمپ به طول ۳۰ متر است که به منظور پهلو گیری شناورها جهت تخلیه و بارگیری کالا و همچنین مسافر و تسهیل توسعه صادرات راه اندازی می شود.

محمد حسینی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی لنجداران و تجار شهرستان سیریک در امر فعالیت های تجاری بویژه تخلیه و بارگیری عدم وجود اسکله مناسب بود که با ساخت و نصب این رمپ ضمن تسهیل در فعالیت های تجاری کمک شایانی به رونق و توسعه تجارت و فعالیت های اقتصادی شهرستان سیریک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سیریک دارای بیش از یکصد فروند لنج تجاری است، بیان داشت: بندر چند منظوره سیریک دارای طول موج شکن اصلی هزار و ۵۰۰ متر و عرض فرعی ۹۰۰ متر و وسعت حوضچه ۳۵ هکتاری و اراضی پسکرانه ۵۱ هکتار است.

حسینی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتباربرای مرحله نخست و دوم بندر چند منظوره شامل احداث موج شکن، لایروبی و یواری کشی هزینه شده که با برنامه ریزی های صورت گرفته سازمان بنادر با تکمیل پس کرانه ها شاهد رونق و توسعه اقتصادی مجتمع بندری سیریک باشیم.

کد مطلب 4361009

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