بازیکن تیم ملی کامرون به ماشین سازی تبریز پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازار نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال ماشین سازی شهریار تبریز بازیکن جدیدی جذب کرد.

ماکسی میلیان بازیکن جوان و ۲۳ ساله تیم ملی کامرون است که برای انجام مذاکرات نهایی با باشگاه ماشین سازی شهریار وارد تبریز شده است و به نظر می رسد دو طرف بعداز توافق های نهایی با حضور در هیات فوتبال قرارداد رسمی خود را امضا می کنند.

ماشین سازی شهریار تبریز در هفته اول لیگ برتر فوتبال کشورمان در فصل جدید برابر استقلال خوزستان در تبریز متوقف شد و به تساوی یک بر یک رضایت داد.