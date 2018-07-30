۴۰ درصد از منازل روستایی کشور مقاوم سازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس، حمیدرضا سهرابی در حاشیه بازدید از طرحهای توسعه روستایی در مناطقی از روستاهای بخش سیخ دارنگون و خان زنیان شیراز افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۲۵ میلیون تومان را راهکاری برای شتاب بخشی در تامین مسکن و سرپناه مناسب برای روستاییان دانست و از آن به عنوان اقدامی در جهت کاهش مهاجرتها و افزایش توسعه روستایی یاد کرد و اظهار داشت: این افزایش به بانکهای عامل ابلاغ شده و مورد استقبال متقاضیان دریافت تسهیلات قرار گرفته است.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور همچنین به موضوع مقاومسازی بافتهای فرسوده روستایی اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع زمین لرزههای ویرانگر، سیل و حوادث غیرمترقبه دیگر هر جا بنیاد مسکن با قوت وارد مقاومسازی و بهسازی واحدهای فرسوده شده این اماکن در برابر حوادث مقاومت کرده و کمترین تلفات و خسارتها را در این مناطق داشتهایم.
سهرابی با بیان اینکه تسهیلات بهسازی و نوسازی بافتها و واحدهای فرسوده به روستاییان با بهترین شرایط اعطا میشود، افزود: واحدهای روستایی فرسوده آسیبپذیرترین واحدها هستند که ممکن است در برابر کوچکترین لرزه نتوانند مقاومت کنند.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به اینکه به طور متوسط در هر هفته برای نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی برای دریافت تسهیلات با بانکهای عامل ۶۰۰ قرارداد بسته میشود، گفت: لازم است بانک ها در این زمینه همکاریهای لازم را داشته باشند و همچنین دستگاهها و مسئولان محلی هماهنگیهای لازم برای راهنمایی روستاییان انجام دهند.
وی گفت: سال گذشته سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی ۱۸ میلیون تومان بود که این رقم در مناطق مرزی و کمبرخوردار تا ۲۰ میلیون تومان افزایش می یافت که امسال به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: برای مقاومسازی مسکن روستایی طبق روال سالهای گذشته، این بنیاد سالیانه نوسازی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را در دستور کار دارد.
وی اظهار داشت: در سال ۸۴ تنها حدود ۷ درصد واحدهای مسکن روستایی مقاوم بودند، اما اکنون بیش از ۴۰ درصد خانههای روستایی در کشور مقاومسازی شدهاند و حتی در برخی از استانها مقاومت سازههای روستایی به ۵۸ درصد افزایش یافته است.
عطاالله زمانی مدیرکل بنیاد مسکن فارس نیز در این بازدید به موضوع حاشیهنشینی در روستاهای اطراف کلانشهرها اشاره کرد و گفت: بسیاری از کلانشهرهای کشور از جمله شیراز با موضوع حاشیهنشینی دست به گریبان است، توسعه روستایی و توجه به موازینی که در این زمینه وضع میشود رویکردی است که میتواند مشکلات حاشیهنشینی را مهار و کنترل کند.
وی با بیان اینکه مناطق حاشیهنشین در اطراف شیراز بیش از یک هزار و ۴۰۰ هکتار وسعت دارند، گفت: استفاده از انشعابات غیرمجاز آب و برق مناظر ناخوشایندی در این مناطق به وجود آرده است، اغلب مردم در این مناطق در تنگنای معیشتی قرار دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس با بیان اینکه طرح هادی به عنوان سند ۱۰ ساله توسعه روستاها تدوین و اجرا شده است گفت: ساخت و ساز خارج از طرح هادی منجر به بروز حاشیه نشینی در ۴۰ روستای اطراف شیراز شده است.
زمانی گفت: ۱۸ هزار و ۴۰۰ خانوار در حاشیههای اطراف شیراز ساکن هستند، این افراد در بدترین شرایط زندگی میکنند.
وی با بیان اینکه محرومیتزدایی رویکرد اصلی بنیاد مسکن در مناطق روستایی است اظهار داشت: از جمله رویکردها برای محرومیتزدایی در مناطق روستایی فارس استفاده از ظرفیتهای گردشگری روستایی است، در این زمینه در استان فارس ۵۱ روستا شناسایی و پیشنهاد شده که طرحهای گردشگری در ۱۱ روستای استان فارس مورد تصویب قرار گرفته و ۲۰ روستا هم در حال مطالعه است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس اجرای طرحهای اسکان عشایر را نیز از کارکردهای مهم در زمینه محرومیتزدایی دانست و گفت: ۱۰۷ طرح اسکان عشایر در مناطق مختلف استان فارس تعریف شده که ۴۵ طرح آن مصوب است و ۶۲ طرح نیز در حال تصویب قرار دارد.
