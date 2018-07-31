شرایط کنونی کشور از شرایط دوران دفاع مقدس حساس تر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد محمدی ری شهری صبح سه شنبه در دیدار با جانشین فرمانده یگان ویژه ناجا، مسئول عقیدتی تیپ دوم یگان ویژه و جمعی از فرماندهان یگان های ویژه نیروی انتظامی طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از گزارش ارائه شده یگان های ویژه نیروی انتظامی گفت: تربیت نیروهای زبده و مومن و انقلابی برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار مایه خرسندی و امیدواری است.

وی شرایط کنونی کشور را حساس تر از شرایط دوران دفاع مقدس ارزیابی کرد و با اشاره به طمع دشمنان نسبت به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد: به اذن پروردگار و با هوشیاری مردم و نیز خردمندی مقام معظم رهبری این توطئه ها خنثی خواهد شد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در ادامه ضمن تشریح گفتمان نظامی اسلام و انقلاب اسلامی اضافه کرد: امیرالمومنین (ع) هیچ گاه آغاز کننده درگیری و جنگ نبود، ولی اگر دشمن دست از پا خطا می کرد، با قدرت او را جای خودش می نشاند.

وی گفت: همچنین در سیاست های امیرمومنان(ع) ، حامل پیام از دشمن در حین جنگ از مصونیت برخوردار بود و نیز با باقی ماندگان و مجروحان جنگ نیز با مهربانی و شفقت رفتار می شد.

رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث گفت: نخستین کسی که در تاریخ اسلام، نیرو و سپاه مخصوص و به تعبیر امروز، یگان ویژه تشکیل داد، امیرمومنان حضرت علی (ع) بود که در دوران کمتر از ۵ سال حکومت پر برکت خود، سپاهی با عنوان « شرطه الخمیس» تشکیل داد و در تاریخ تعداد این نیروی نظامی حدود ۵ تا ۶ هزار نفر گزارش شده است.

وی نخستین سیاست امنیتی امیرالمؤمنان(ع) را تبدیل دشمن به دوست دانست و گفت: همه نیروهای طرفدار نظام باید از امیرالمومنین(ع) درس سیاسی بگیرند و توجه داشته باشند، که جذب حداکثری و دفع حداقلی در دستور کار باشد، اما اگر دشمن کوتاه نیامد و دست از پا خطا کرد، باید با او با قدرت برخورد شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با توضیح بیشتر در خصوص یگان ویژه زمان امیرالمومنین(ع) گفت: در « شرطه الخمیس » کسانی بودند که با حضرت علی (ع)، پیمان ایمانی بسته بودند و در فرمایشات ایشان نیز خطاب به « شرطه الخمیس» آمده است: « شما یار حق و برادران دینی من هستید، در روزهای سختی سپر من شمائید، نزدیکترین افراد به من هستید.»

محمدی ری شهری افزود: حضرت علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، بیشتر گرفتار فتنه داخلی بود و « شرطه الخمیس » غیر از جنگ ها در اهداف مخصوص و امور ویژه نیز به کار گرفته می شد، زیرا این افراد از بهترین، فداکارترین، سالم ترین و وفادارترین یاران آن حضرت بودند.

وی گفت: اصحاب شاخص امیرمومنان(ع)، از جمله سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، میثم تمار، حبیب ابن مظاهر، محمد ابن ابوبکر و بسیاری دیگر در میان ایشان حضور داشتند که برخی از آنان پس از آنحضرت، حتی در کربلا نیز در صف یاران حضرت سیدالشهداء (ع) بودند و به شهادت رسیدند.