توسعه کهگیلویه و بویراحمد بدون توسعه فرهنگی عقیم می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان اظهار کرد: توسعه فرهنگی مهمترین رکن و زیربنای توسعه است و بی توجهی به آن نه تنها خسارت زاست بلکه روند توسعه در سایر بخشها را نیز مختل می کند.

وی بیان کرد: همیشه در توزیع اعتبارات در استان تنها به شاخصهای اقتصادی، رفاهی، عمرانی و ... توجه می شود و توسعه فرهنگی همیشه مغفول مانده است.

اسلامی تصریح کرد: در طی سی سال اخیر در توزیع اعتبارات به ارتقای شاخص های توسعه فرهنگی در استان توجه کمی شده است و شاید دلیل عقیم ماندن تلاشها برای توسعه در سایر بخشها همین باشد.

وی به مشکلات عدیده فرهنگی در استان اشاره کرد و گفت: اگر وضعیت فرهنگی از جمله فرهنگ کار، فرهنگ، مصرف، فرهنگ مدیریتی، فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ همزیستی و تحمل یکدیگر، فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ... در استان مطلوب است حرفی نیست اما اگر در این بخشها مشکل داریم باید به دنبال ارتقا و توسعه فرهنگی بود.