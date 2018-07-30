به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدجواد آذری جهرمی درباره استفاده از برات الکترونیکی برای کسب و کارها، اظهار داشت: بسیاری از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از جمله استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان جامعه‌ای شامل از کسب و کارهای کوچک و بزرگ با نیاز تامین مالی پرسرعت در زمینه خرید اعتباری یا تامین منابع مالی مشکلاتی دارند و ابزار مالی تحت عنوان برات که البته قبلا نیز در سیستم بانکی بوده حالا به صورت الکترونیکی به عنوان یک بستر ملی با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی درآمده است و می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که برات الکترونیک باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و کاهش رانت‌ها خواهد شد، گفت: در صورتی که سامانه برات به صورت کامل الکترونیکی باشد، واقعا یک خدمت ارزشمند در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی محسوب می‌شود؛ چرا که می‌تواند فرآیندها را با کاهش حجم و زمان برای کاغذ بازی به منظور درخواست تامین وام تسهیل کند که این مسئله برای کسب و کارهای نوپا با توجه به ضرورت تامین مالی‌های پر سرعت یک مزیت محسوب می‌شود.

آذری جهرمی با اشاره به خصوصیات برات الکترونیکی،گفت: یکی از مسائل مهم در زمینه برات الکترونیک شفاف سازی در مسائل مالی و کاهش اثرات گردش پول نقد در سیستم کشور است؛ در حقیقت اگر یک کسب و کار در پرونده خود نقص‌ و مشکلاتی داشته باشد با توجه به الکترونیکی بودن سیستم قابلیت پذیرش کسب و کار برای صدور برات وجود ندارد و تخلف در این حوزه صفر می‌‎شود.

وی افزود: از سویی دیگر با توجه به این که گردش پول نقد باعث افزایش حجم نقدینگی و مشکلات بزرگ در سیستم اقتصادی و بانکی کشور می‌شود، سیستمی مانند برات الکترونیک می‌تواند علاوه بر کاهش مشکلات شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد نیز مثبت عمل کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: کسب و کارهای نوآور برای رشد علاوه بر چارچوب‌های خلاقیت، نیروی کار و یک ایده قوی نیاز به سرمایه گذاری دارند که این مسئله می‌تواند با تامین مالی از طریق برات الکترونیکی انجام شود و همین مسئله باعث رشد اکوسیستم و توسعه شرکت‌های نوآور خواهد شد که در نتیجه آن اشتغالزایی نیز افزایش پیدا می‌کند