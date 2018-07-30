عدم بهره برداری و به اشتغال نرسیدن برخی از طرح ها مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در دیدار مسئولان شهرک‌های صنعتی فارس با نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به ظرفیت های موجود در شهرک های صنعتی برای ایجاد تولید و اشتغال گفت: باید با رفع موانع بخش تولید ،برنامه ریزی مناسبی برای بهره برداری رسیدن واحد صنعتی در حال ساخت انجام شود.

امام جمعه شیراز با اشاره به آمار قراردادهای منعقد شده با سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی فارس و واحد های صنعتی در حال ساخت و ساز بر ضرورت آسیب شناسی علت به بهره برداری نرسیدن برخی از این طرح ها تاکید کرد وگفت: باید با کار کارشناسی علت اینکه برخی از طرح ها هیچگاه به مرحله تولید و اشتغال نمی رسند مشخص شود .

آیت الله دژکام افزود: باید در مرحله صدور جواز تاسیس واحد های صنعتی همه جوانب طرح بررسی شود و چنانچه طرحی دارای توجیه فنی و اقتصادی نیست دقت نظر صورت گیرد تا آن طرح در آینده دچار مشکل نشود و با این کار سرمایه های مردم نیز به هدر نخواهد رفت .

نماینده ولی فقیه در فارس بر لزوم کار کارشناسی برای صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی تاکید و اضافه کرد: باید با تحلیل وضعیت واحدهای صنعتی مشکل دار یا واحدهایی که هیچگاه به مرحله بهره برداری و تولید و اشتغال نرسیده، نقشه راه دقیق و مناسبی ترسیم شودتا سرمایه های مردم معطل نشود .

وی یکی از مهمترین حلقه های مفقوده بخش صنعت را مشکل در بازاریابی و فروش محصولات عنوان کردکرد و گفت:در این زمینه باید زنجیره کاملی از تولید تا توزیع و مصرف شکل گیرد تا تولید کننده بتواند با کمترین مشکل ،محصول خود را به بازارعرضه کند .

نماینده ولی فقیه در فارس خواستاربرنامه ریزی برای گسترش خوشه های صنعتی و ایجاد ارتباط موثر تولید کننده با بازار شدو گفت:برای حمایت از کالای ایرانی باید زمینه عرصه مناسب محصولات تولید داخل درکشور فراهم شود .

امام جمعه شیرازبر لزوم تلاش حداکثری برای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان تاکید کرد و گفت:برای تحقق این موضوع باید با همدلی و بهره گیری از ظرفیت های موجوداقدام شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس نیز در این دیدار با تشریح آخرین وضعیت زیرساختی و سرمایه گذاری درشهرک های صنعتی استان گفت: دربخش زیرساختی این شرکت با ایجاد 61 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر استان،نقش مهمی دربسترسازی به منظور استقرار واحد های تولیدی و صنعتی ایفا کرده است .

احد فتوحی گفت: بیش از 7هزار و 270هکتار اراضی در اختیار این شهرک 5300 هکتار آن عملیاتی و 3500هکتار نیز زمین صنعتی است که تاکنون 5871قرارداد با متقاضیان منعقد که از این تعداد 2875واحد با اشتغالزایی 33917نفر پروانه بهره برداری دریافت کرده اند .

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس در ادامه از اختصاص مشوق های سرمایه گذاری برای 41 شهرک و ناحیه صنعتی استان خبر داد.

فتوحی همچنین از تداوم اجرای طرح‌های حمایتی از صنایع کوچک نظیر تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، تکمیل طرح زنجیره های ارزش‌، تقویت و حمایت ازخوشه های صنعتی و تقویت کنسرسیوم‌ها و خوشه‌های صنعتی، تسریع در فرایند پذیرش واحدهای صنعتی در فرابورس و بورس کالا، افزایش کیفی برگزاری دوره‌های آموزشی خبر داد .

فتوحی با اشاره به راه اندازی و فعالیت پنج خوشه و کنسرسیوم صادراتی در این استان افزود: فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع کوچک فارس با محوریت خوشه و کنسرسیوم ها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند .

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تاکید بر لزوم افزایش تعداد خوشه های صنعتی در فارس گفت: تعداد 10 خوشه صنعتی جدیدمراحل امکان‌سنجی را طی کرده و برای تصویب نهایی به سازمان ارسال شده است.