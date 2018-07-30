خودکفایی اقتصادی ۱۲ هزار خانوار مددجو کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) رشید جلیلیان اظهار داشت: بیش از ۱۲ هزار خانوار تحت حمایت در استان کرمانشاه طی سال های ۹۴ تا ۹۶ به خودکفایی اقتصادی رسیده اند.

وی افزود: این مددجویان طرح های شغلی خود را با دریافت وام قرض الحسنه اشتغال از سال ۹۲ آغاز و طی این سال ها با ایجاد درآمد و سرمایه مناسب به خودکفایی رسیده اند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه یکی از شاخصه های توانمندی مددجویان میزان دستمزد و درآمد پایدار این مددجویان است، بیان کرد: خانوارهای خودکفا شده با این درآمد پایدار، قادر به تامین هزینه های زندگی خانواده خود هستند.

وی تصریح کرد: کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و خدمات اصلی ترین زمینه های شغلی اجرا شده از سوی مددجویان خودکفا شده کرمانشاهی بوده است.

جلیلیان ادامه داد: اعمال نظارت های فنی و تخصصی و ارائه مشاوره های شغلی تا پنج سال متوالی از سوی ناظران خودکفایی این نهاد یکی از دلایل موفقیت شغل های اجرایی از سوی مددجویان تحت حمایت به شمار می رود.

وی با یادآوری اینکه مددجویان تحت حمایت پس از خودکفایی صرفا از گردونه حمایت های اقتصادی این نهاد خارج می شوند، عنوان کرد: خانوارهای توانمندشده تا زمان نیاز از دیگر خدمات حمایتی کمیته امداد بهره مند می شوند.