به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه کمیته طرح مشترک تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرمانداری، پس از ۶ سال با برگزاری جلسات متعدد با تصویب طرح هادی روستای «صالح‌آباد» در شهرستان قرچک موافقت شد.

وی افزود: آخرین جمعیت این روستا ۳ هزار و ۷۱۵ نفر در سال ۹۵ بود و طبق آن پیش‌بینی می‌شود، جمعیت این روستا در ۱۰ سال آینده به ۴هزار و ۷۱۲ نفر افزایش خواهد یافت و درمجموع یک هزار و ۲۰۰ خانوار از مزایا و نعمت این طرح بهره‌مند شدند.

مرسلپور اضافه کرد: مساحت روستای صالح‌آباد در طرح هادی ۶ سال قبل ۲۱ هکتار بود و با تصویب این طرح مساحت این روستا ۲۴ هکتار و نیم خواهد رسید.

فرماندار قرچک با بیان این که طرح هادی د رواقع احیا و تجدید حیات روستا به شمار می‌رود، اضافه کرد: در این طرح علاوه بر سامان دهی و اصلاح بافت موجود در روستا، الگوی کاربری اراضی، ضوابط مربوط به نحوه ساخت‌وساز، ایمن‌سازی در برابر سوانح طبیعی و تفکیک زمین تعیین‌شده است.

وی گفت: از دیگر مزایای طرح هادی روستاها هدایت وضعیت فیزیکی و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن، خدمات زیست‌محیطی، عمومی و تأمین عادلانه امکانات روستاییان است.

مرسلپور اضافه کرد: نگاه دولت توسعه و آبادانی در روستاها است و این خدمات در همه حوزه‌های روستایی از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها جلوگیری کرده است.